El General es el único ingrediente de la Scaloneta en el XI

Se despidió hasta marzo. Luego de la última presentación de este año para los campeones del mundo, el martes pasado fue el último cotejo por los puntos antes del comienzo de la próxima Copa América, ahora el tema de debate es saber sobre el futuro de Lionel Scaloni como entrenador que puso en duda su continuidad como DT en la conferencia que dio en el Maracaná. Según trascendió, el nacido en Pujato aun no definió si asistirá o no al sorteo del certamen que se llevará acabó en Estados Unidos y todavía está en veremos, mientras ya se encuentra en España descansando con su familia.

Uno de los puntos altos en este exitoso ciclo es Nicolás Otamendi, el zaguero central fue el goleador en el derbi contra Brasil y a los dieciocho minutos del segundo tiempo con un notable cabezazo venció la resistencia de Allison Becker para el definitorio 1-0 después de un buen centro de Giovani Lo Celso. Tras esta última doble fecha FIFA de este año, el ex Vélez Sarsfield es el único jugador del combinado nacional en el XI de los capítulos cinco y seis respectivamente de las Eliminatorias Sudamericanas.

Se transformó en el segundo hombre en su posición de más duelo ganados con un total de ocho detrás del colombiano, Yerry Mina, el cafetero ganó el 100% de los juegos por arriba. En estas Eliminatorias Sudamericanas, el “Kaiser” lleva dos gritos, el anterior había sido en el triunfo (1-0) frente Paraguay en el Más Monumental, en aquella noche fue el capitán después de la ausencia de Lionel Messi (entró en el complemento).