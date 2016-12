Erviti, la única duda en Banfield para estirar la racha ante Huracán

El diez está mostrando un nivel muy bueno | Fuente: Soy de Banfield

De a poco, y cada vez con una idea más clara, el Taladro fue acomondándose en la tabla. Con tres victorias al hilo (vs Arsenal, contra el puntero Estudiantes y el escolta Newell’s), el conjunto del Sur de Buenos Aires ya se ubica séptimo, con 21 puntos, a seis del Pincha y de San Lorenzo. Además, en frente tendrá a Huracán, un equipo con una actualidad delicada, luego de la salida de su entrenador Caruso Lombardi, y su posición en el torneo (anteúltimo, con 8 unidades y tan sólo una victoria).

Si bien Julio Cesar Falcioni tenía en mente repetir los once que derrotaron a Newell’s, eso será imposible dada la fractura de meniscos del defensor Luciano Civelli. En su lugar, jugará el juvenil Alexis Soto. Pero además, es probable que el capitán Walter Erviti no llegue en condiciones. Durante la semana, el diez y emblema de la institución entrenó diferenciado. Para Falcioni es una pieza fundamental que explica la racha de buenos resultados, por lo que su sustitución se definirá en el último momento antes del partido. En caso de no llegar en condiciones, Brian Sarmiento será quien lo reemplace.

El equipo, entonces, que saldrá a la cancha esta tarde para recibir a Huracán sería: Hilario Navarro; Gonzalo Bettini, Carlos Matheu y Jorge Rodríguez, Alexis Soto; Sperduti, Cecchini, Remedi y Bertolo; Erviti o Sarmiento y Santiago Silva.

HISTORIAL

En el historial de la era Profesional se enfrentaron en 87 ocasiones, de las cuales el Taladro ganó 23 (115 goles), empataron 25, mientras que Huracán triunfó en 39 (140 goles).

Por su parte, en Primera División se registran 74 encuentros, con 20 triunfos de Banfield (102 goles), 32 del Globo (123 goles) y 22 empates.

De los 39 partidos disputados en el Estado Florencio Solá a lo largo de la historia, el Taladro ganó 14 (62 goles), el conjunto de Parque Patricios 16 (63 goles) y empataron en 10 oportunidades.

MÁXIMAS GOLEADAS:

Campeonato 1948: Banfield 5 (José Arias -3-, Nicolás Moreno -2-) vs Huracán 1 (Cesáreo Cortón).

Campeonato 1944: Huracán 6 (Plácido Rodríguez, Llamil Simes, Manuel Giúdice, Norberto Méndez, Atilio Mellone -2-) vs Banfield 3 (Armando Farro y Eduardo Silvera -2-).

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS:

Apertura 2009: Huracán 0 vs Banfield 1 (Santiago Silva).

Clausura 2010: Banfield 1 vs Huracán 0 (Maximiliano Laso).

Apertura 2010: Huracán 2 (Rolando Zarate -2-) vs Banfield 2 (Marcelo Carrusca y Emilio Zelaya).

Clausura 2011: Banfield 2 (Jonathan Gómez y Cristian García) vs Huracán 2 (Rolando Zarate y Javier Campora).

Nacional B 2012/2013: Banfield 1 (Iván Pérez) vs Huracán 2 (Alejandro Quintana -2- ).

Nacional B 2012/2013: Huracán 1 (Lucas Villarruel) vs Banfield 1 (Nicolás Bauchet).

Nacional B 2013/2014: Banfield 0 vs Huracán 2 (Matías Defederico y Leandro Caruso).

Nacional B 2013/2014: Huracán 3 (Gonzalo Martínez, Eduardo Domínguez y Patricio Toranzo, de penal) vs Banfield 0.

Copa Argentina 2013/2014 (Estadio Diego Armando Maradona – Argentinos Juniors): Huracán 2 (Gonzalo Martínez -2-) vs Banfield 2 (Fabián Noguera y Emiliano Terzaghi). Ganó Huracán en la definición por penales.

Torneo Primera División 2015: Banfield 1 (Nicolás Bertolo) vs Huracán 0.

JUGADORES QUE VISTIERON LAS DOS CAMISETAS:

Ramón Toribio Adorno, Raúl Oscar Baglioni, Carlos Butticce, Jorge Carrascosa, Miguel Ángel Converti, Héctor D’Angelo, Héctor Clide Díaz, Alberto Luis Fanesi, Sergio Adolfo Giovagnoli, Ariel Damián Graña, Ibrahim Hallar, Gustavo Maciel, Martín Esteban Mazzucco, Franco Daniel Mendoza, Iván Moreno y Fabianesi, Walter Pelletti, Esteban Ernesto Pogany, Leopoldo Puentedura, Eduardo Quinto Pagés, Rodolfo Raffaelli, Cristian Tavio, Héctor Rodolfo Veira, Patricio Wade, José Luis Zuttión, Gabriel Omar Amato, Antonio Daniel Barijho Raúl Eduardo Gordillo, Federico Gastón Nieto, Martín Pautasso, entre otros.