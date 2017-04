Google Plus

A cambiar la cara / Foto Web

Sin dudas es un momento histórico para el Halcón de Florencio Varela. El partido jugado el miércoles contra San Pablo marcó el debut en Torneos internacionales. Si bien no pudo obtener la victoria, no fue un mal encuentro y hubo posibilidades para lograrla, sobre todo cuando el equipo Paulista se quedó con un hombre menos por la expulsión de Julio Buffarini ex jugador de San Lorenzo.

Pero ahora hay que dar vuelta la página y enfocarse en el campeonato local. El próximo objetivo de los dirigidos por Sebastian Becaccece será Olimpo de Bahía Blanca.

Cabe recordar que Defensa se encuentra en la posición veintidós con veinte unidades, idéntica cifra que poseen los de Bahía, aunque el Halcón tiene un partido menos ante Independiente. Por eso una victoria permitirá superarlos y escalar algunas posiciones. El encargado de arbitrar el partido será Silvio Trucco.

En relación al historial, los dos equipos se enfrentaron en Primera dos veces de las cuales ambas fueron empates. La primera de ellas fue por la fecha 9 del Campeonato 2015 (0 a 0), mientras que la segunda y última vez fue por el Torneo de Transición 2014 fecha 19 (0 a 0).

En cuanto al equipo, todavía no está confirmado pero se presume que será los mismos que vienen jugando.

Los probables once serían: Gabriel Arias, Hugo Silva, Mariano Bareiro, Alexander Barboza, Ignacio Rivero, Gonzalo Castellani, Jonás Gutiérrez, Rafael Delgado, Leonel Miranda, Juan Kaprof y Agustín Bouzat.

Por otro lado, el sorteo de la Copa Argentina arrojó que Sol de Mayo (Viedma) será el rival por los 32 avos de Final.