Se viene el Grana / Foto Web

La victoria por 2 a 0 ante Unión de Santa Fe fue muy importante para los de Varela ya que de a poco va apareciendo la identidad de juego y la forma de afrontar los partidos del equipo.

Además, algo que no se puede dejar de destacar, es que de esta manera se está dejando de pensar en la tabla de los promedios.

Tampoco es para obviar que el Halcón también piensa en el partido de vuelta ante el San Pablo por la Copa Sudamericana.

La participación en el plano internacional es super destacable teniendo en cuenta que es la primera vez que se está en ese lugar.

Pero ahora el siguiente objetivo se llama Lanús. El conjunto Granate no será nada sencillo de vencer sobre todo porque hace tiempo vienen jugando de una misma manera, con futbolistas muy destacados como su goleador José Sand, Lautaro Acosta y Román Martínez.

Contra Lanús los enfrentamientos en Primera División fueron tres, de los cuales el conjunto de Sebastián Beccacece se impuso solo una vez (Campeonato 2015, fecha 18, 1 a 0 con gol de J. Rodríguez), mientras que Lanús ganó las otras dos (Torneo de Transición 2014, fecha 8, 2 a 1 con goles de Pasquini y Chamorro y Torneo 2016, fecha 2, 2 a 1 con dos goles de Sand).

Asimismo, si bien el entrenador no confirmó los jugadores que irían de arranque, los posibles once serían: Gabriel Arias, Hugo Silva, Mariano Bareiro, Alexander Barboza, Ignacio Rivero, Gonzalo Castellani, Jonás Gutiérrez, Rafael Delgado, Leonel Miranda, Juan Kaprof y Agustín Bouzat.

Por último, el árbitro del partido será Mariano González y la TV Pública será la encargada de la transmisión.