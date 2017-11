Arias: "Se ve a un Defensa y Justicia que corre los noventa minutos sin parar"

Foto: Varela al día

En una entrevista para el programa de radio, Defensa para la victoria, el arquero de Defensa y Justicia, Gabriel Arias destacó: "Me queda contrato hasta el 2019. Mi futuro lo decidirán los dirigentes. Mientras tanto, hay que seguir enfocado acá". Luego, el guardameta reconoció: "Las criticas siempre van a estar. Yo no recuerdo que me hayan criticado cuando pasaron siete partidos sin que nos hagan goles. No hay que volverse loco; las criticas siempre van a estar".

Más tarde, Arias rescató: "Los chicos con los que me han tocado jugar lo hicieron de una gran manera. Después, a quién poner es la disposición de lo que diga el entrenador". Finalmente, comentó: " (Juan Pablo) Vojvoda nos pide y hace mucho hincapié en la recuperación post pérdida. Se ve a un Defensa y Justicia que corre los noventa minutos sin parar".

Por otro lado, el defensor Lisandro Martínez en otro reportaje para el mismo programa de radio, manifestó: "Nosotros tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo. A cada partido hay que tomarlo con total responsabilidad. Con Lanús tenemos que ser más efectivos". Después, el joven futbolista agregó: "Vojvoda me da la libertad de jugar, y de que no va a haber problema si pierdo la pelota. Nos da la confianza a todos los muchachos".

Mientras tanto, Ciro Rius en otro diálogo con Defensa para la victoria, sostuvo: "Contento por el rendimiento personal y grupal. Logramos una solidez que es lo que nos faltaba. Me vengo sintiendo bien en lo personal". Por su parte, el delantero del cuadro de Florencio Varela, valoró: "Con (Ignacio) Rivero venimos haciendo un buen tándem. Él es un lateral que pasa mucho al ataque y yo tengo más retroceso. Nos complementamos muy bien".

Por último, el ex atacante de Lanús concluyó: "Es ideal tener alternativa en el ataque. Muchas situaciones de gol vienen por mi lado; ojalá que se siga cumpliendo".