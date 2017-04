Vivas: "Soy el que toma las decisiones y la responsabilidad es mía"

Imagen: Prensa E.de.L.P

"Estamos apurando la recuperación de los que completaron más minutos contra Botafogo, observando el rival y tratando de definir el plan de juego, como lo hacemos habitualmente" comenzó declarando el técnico albirrojo, para continuar refiriéndose a la delicada situación que atreviesa el cuerpo técnico sino vuelve a la victoria.

"Los resultados no son los esperados, estamos tratando de mejorar, y sabemos que tenemos con la necesidad de salir de este momento dificultoso". Y agregó: "Tengo una gran relación con los dirigentes y me siento respaldado, pero en la adversidad se que mi relación con los hinchas se debilita. Supongo que hay opiniones diversas y el fusible siempre es el entrenador".

Luego, Vivas realizó una nueva autocrítica sobre el partido del martes: "Con Botafogo nos encontramos abajo en un partido parejo, y también logramos empatarlo, al igual que con Vélez. Al final, el resultado tuvo que ver con malas decisiones mías en los cambios, y no le esquivo el foco a eso. Soy el que toma las decisiones y la responsabilidad es mía", consideró. En cuanto al dibujo táctico que utilizará para enfrentar al 'Patrón' como local, el DT no dudó en anunciar "estoy pensando en darle la oportunidad a otros jugadores, pero no es por dudar de los demás", y adelantó dos variantes en el once titular, una obligada y otra un tanto inesperada. "Pienso en Juan Foyth y Nico Bazzana para reemplazar a Jonathan Schunke", y añadió "preferimos resguardar a Dubarbier y darle la chance a Aguirregaray".

En sintonía, confirmó la delantera: "Teniendo a Otero y Viatri, este esquema es el que mejor nos sienta, los dos se complementan bien". En referencia a los ánimos del plantel, el técnico albirrojo ratificó: "El plantel es rebelde y está dando el máximo para salir de esta situación. En la dificultad, es un buen momento para demostrar lo mejor de cada uno".

Además, destacó que aún el 'pincha' "está vivo", y "ningún rival nos ha superado ampliamente, salvo algunos partidos en el verano, como ante Boca y San Lorenzo". Por otra parte, manifestó: "Creo que tenemos que mejorar en la toma de decisiones y mantener la calma cuando estamos en desventaja"; "No me gusta que el equipo se descompense en búsqueda de revertir el resultado. Podemos hacer más en la elaboración de la jugada y creo que va a ir apareciendo con el rodaje".

Posteriormente, volvió a hacer hincapié en que "hay pequeños detalles que se disimulan por los resultados y hoy nos juegan en contra". Por último, haciendo mención a las fallas del equipo en defensa, dijo: "No veo errores estructurales, si errores puntuales". "A excepción de Cavallaro, tenemos el plantel sano, todos están en condiciones de jugar" y sentenció con la frase "hay que ganar".