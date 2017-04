Para volver a cantar victoria

Google Plus

Pol Fernández(16)domina el balón ante la mirada de sus compañeros. Foto:Club Godoy Cruz

El Tomba dio vuelta a la página luego del buen triunfo del jueves ante Sport Boys por Copa Libertadores, ahora se concentra en el próximo partido por el torneo local viajará a Córdoba para verse la caras con el duro Talleres. Para este encuentro Lucas Bernardi no confirmó el once titular en saltar a la cancha pero todo parece indicar sería un mix entre titulares y suplentes, entre semana el jueves tiene la vuelta ante Sport Boy en Bolivia y puede sellar su pase a octavos de final.

Una vez finalizado el encuentro ante el Toro Warneño en conferencia de prensa Bernardi no dio pista del once titular, abrió la gran incógnita si pone lo mejor o guarda lo mejor para ir a jugar a Bolivia. La novedad pasa por la inclusión en la lista de concentrados de un regreso, se trata de Santiago García por primera vez convocado en la era del ex DT de Arsenal.

Para el encuentro del domingo por el torneo doméstico el Expreso tendrán dos bajas sensibles ambas por suspensiones, una de su goleador actual Javier Correa por llegar a la quinta amarilla frente a Banfield volvería recién para el clásico de la próxima jornada ante San Martín de San Juan y la otra es Gastón Giménez por roja directa también en el compromiso ante el Taladro, ambas son bajas importantes. En la lista de concentrados para viajar a Córdoba figuran ambos.

El once probable para saltar al Mario Alberto Kempes sería: Rey;Abecasis;Viera;Ortíz;Angileri;González;Henríquez;Pol Fernández;Benítez;Garro y Sigales. Con respecto al equipo en ganarle la fecha pasada a Banfield saldrían del equipo Correa,Giménez y Sánchez para los ingresos de Garro,Sigales y González respectivamente; a simple vista el dibujo táctico sería el tradicional 4-4-2 con dos delanteros de referencia

Luego del compromiso del domingo a Godoy Cruz se le viene un fixture movido por Copa Libertadores el jueves próximo viajará a Santa Cruz de la Sierra a tratar de cerrar el pase a octavos ante Sport Boys a las 21.45 de Argentina y luego por el ámbito local se verá las caras ante San Martín de San Juan por el momento el domingo 30 con horario a confirmar.

En la vereda de frente estará el duro Talleres de Córdoba, un rival en hacerse fuerte en su casa y con su gente. En la semana también tuvo acción se puso al día a disputar el encuentro postergado ante Independiente por la fecha quince, fue derrota en aquella ocasión ante el Rojo por dos a cero.

Hace poco viene de empatar la fecha pasada la veinte el clásico ante Belgrano por uno a uno, una de las sorpresas de Frank Kudelka fue dejar afuera de los convocados a un histórico se trata de Gonzalo Klusener goleador histórico de la institución con más de 43 goles en su cuenta. La escuadra de Barrio Jardín todavía no definió el once para jugar ante el Tomba lo confirmaría en las horas previas al encuentro, pero el once probable sería: Herrera; Leo Godoy;Gandolfi;Komar;Escobar;Gil;Guiñazú;Reynoso;Menéndez;Ramis y Palacios;El número telefónico del local será ofensivo un 4-2-1-3 con tres delanteros, dos de ellos explosivos en ataque casos Palacios y Menéndez para asistir a Ramis.

El objetivo para esta temporada de la "T" es clasificar a la Copa Sudamericana hoy lo estaría logrando esta en la posición once con treinta puntos, la próxima fecha del Matador será visitante ante Quilmes en el Sur de gran Buenos Aires.

Palacios(34) es jugador clave para Kudelka y compañía

Está todo dicho ambas escuadras irán en búsqueda de los tres puntos, el Tomba quiere seguir de racha en el torneo doméstico; mientras en el dueño de casa quiere estar cerca del objetivo.

Síntesis:

Talleres: Herrera; LeoGodoy;Gandolfi;Komar;Escobar;Gil;Guiñazú;Reynoso;Menéndez;Ramis y Palacios. DT: Frank Kudelka

Godoy Cruz: Rey;Abecasis;Viera;Ortíz;Angileri;González;Henríquez;Pol Fernández;Benítez;Garro y Sigales. DT: Lucas Bernardi

Hora: 19.30

Árbitro: Jorge Baliño

TV: Deportv 631- 1631.