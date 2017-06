Google Plus

Bernardi en el banco de Arsenal. Foto: Web

El Tomba tendrá una visita de riesgo en la Julio Humberto Grondona cuando se vea la cara con Arsenal de Sarandi ex equipo de Lucas Bernardi como entrenador. La gran pregunta será ¿ Cómo sera el recibimiento de la parcialidad del dueño de casa? no tiene respuesta fija lo aplauden,lo silban o pasa desapercibido. Bernardi llegó a Sarandí luego de su paso fallido por Newell´s, nunca le encontró la vuelta al conjunto dirigido actualmente por Humberto Grondona los hinchas no tienen un gran recuerdo suyo dejó una mala imagen.

Los dirigentes del Arse se mostraron molestos cuando el actual entrenador del Expreso le comunicó su paso al costado luego del triunfo contra Vélez por dos a uno en condición de local, todos no tenían explicación porque su alejamiento con pocos partidos al mando del equipo. Día antes el actual presidente de Godoy Cruz, José Mansur se enteró de la renuncia de Sebastián Méndez en el conjunto mendocino y uno de los principales apuntados fue Bernardi junto a su cuerpo técnico para el corriente año.

Cuando arregló su arribo al "Bodeguero" esta noticia cayó como una bomba en los pasillos de Sarandí y hasta sus ex jugadores dirigidos, dejó un mal paso y todos salieron a declarar ante esta situación uno de los motivos del alejamiento fue la deuda con el plantel. En Arsenal dirigió cinco compromisos con un encuentro ganado;dos empatados y dos derrotas sacando el 22% de efectividad.

En las últimas horas, Franco Fragapane, actual jugador del Arse declaró a Radio Nihuil-radio mendocina- sobre esto comentó:"Hay gente que está enojada con él. Se fue pero nos mintió y por eso estamos dolidos los jugadores"; para finalizar el delantero dejo en claro la conflictiva salida, a esto sostuvo: "Dijo que no lo bancaban los dirigentes y al otro día tenía todo arreglado con Godoy Cruz".

Bernardi en su presentación en Arsenal. Foto:Web

Fue un paso en falso en la carrera de Bernardi de su rival de turno ahora está en la vereda de enfrente, ¿Cómo será su regreso al Julio Humberto Grondona luego de su salida conflictiva? Es la gran incógnita.