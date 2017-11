Entrevista. Fernando Brico: "Fue un gran esfuerzo jugar y entrenar"

Google Plus

Hace tres días aproximadamente, a los 22 años Federico Brico fue noticia porque se egresó de la Facultad de Mendoza luego de cursar cinco años la carrera de medicina. Al protagonista se lo muestra orgulloso con su logro personal y no dejó de agradecer en ningún momento a todos lo que estuvieron detrás suyo en este sueño.

- ¿Cuáles son tus primeras sensaciones, luego del título?

- Muy contento y orgulloso, eso fue gracias a mi familia por ser mi sostén y no dejarme nunca solo.

- ¿Cómo te organizabas para estudiar e ir a entrenar?

- Básicamente entrenaba a la mañana y en esas horas de cursar no es obligatorio asistir, cuando había que firmar una planilla me firmaba mi novia, a la tarde era estudiar firme.

- ¿Qué rol cumplió tu familia en todo esto?

- La verdad fue importante en la carrera, en caso de mi novia era ella en llevar todos los apuntes al día y yo solamente iba a la clase práctica porque eran obligatorias ir.

- ¿Cuál fue la postura del club porque se te complicaba ir a entrenar?

- Si, la institución fue gran parte de esto porque me dejaban entrenar y los entrenadores que tuve siempre se pusieron a disposición por cualquier cosa.

- ¿Tenés pensando en especializarte en algo relacionado con el deporte?

- Quiero seguir deportología y traumotología, me encanta todo eso porque lo vivo a diario.

- ¿Cómo fue tu inclusión en la medicina?

- Fue cuando iba a primero del secundario porque estaba en el colegio del Tomba y me empezó a gustar el cuerpo humano y todo eso, esa fue la clave para decidirme.

Con respecto a su decisión importante comentó: "Decidí estudiar porque no todo en la vida es el fútbol, una carrera se corta a los 35 años y tenemos que tener un plan B".

- ¿Actualmente te has hablado con los médicos de Godoy Cruz?

- Todo el tiempo dialogo con ellos y sobre su función específicamente, siempre te dejan algún concepto nuevo.

- ¿Cómo está compuesta tu familia?

- Edgardo (papá) y Viviana (mamá), mi novia, Sofía Torrico, y mi hermano Mariano y una hermana Sofía, somos nosotros cinco solamente.

- ¿Qué sensaciones tenés luego de tu primer gol una vez recibido?

- Fue mucho haber vuelto a convertir porque mis compañeros me ayudaron mucho en todo, debido a que estuve parado por una lesión en la planta del pie.

- ¿Tenés relación con alguien del plantel superior?

- Con la mayoría, no un contacto de amistad pero siempre cruzamos palabras o conceptos propios.

- ¿Qué delanteros te gustan en el fútbol argentino y el exterior?

- Me gustan muchos pero me quedo con la calidad de Benedetto, Scocco y Sand. Con respecto al exterior me encanta Higuaín por sus movimientos.

- ¿Qué delanteros llevarías al mundial de Rusia 2018?

- Para mí Pavón mostró cosas interesantes y siempre tiene que estar Higuaín en mi opinión, tienen un gran nivel individual y están en un gran momento de su carrera.

- ¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo?

- Es afianzarme en Godoy Cruz, si no se puede es buscar rodaje en otro club y en la medicina seguir creciendo, me tengo que formar como profesional, esos son los principales.