El capitán se queda por un año más

Google Plus

La cinta de capitán seguirá teniendo dueño hasta 2017. Foto: Web

El Club Atlético Lanús se dio el agrado de informar sobre la renovación del contrato de uno de sus emblemas futbolísticos: Maximiliano Velázquez, capitán y jugador histórico de la institución, estampó su firma para extender su vinculación por un año más. Diciembre de 2017 será la fecha de vencimiento del acuerdo que lo liga al club donde mostró su mayor esplendor.

Ante la noticia de la futura salida de Miguel Almirón, las declaraciones del presidente Nicolás Russo sobre que no se vendarán más jugadores generan un alivio para Jorge Almirón, el saber que no se seguirá desmantelando el equipo titular y de poder seguir contando con un jugador que es fundamental en el fondo granate y que mostró un gran rendimiento a lo largo de todo el año. Maxi Velázquez es una de las piezas claves del equipo, sus capacidades defensivas y su precisión para los tiros hacen del numero 3 sea un jugador indispensable para el once inicial de Lanús.

De esta forma, el ex Talleres de Córdoba llegará a diputar su temporada número trece con el club, que fueron acumuladas en sus dos etapas (2004-2010/2012- act.) en las cuales ganó un total de cuatro títulos: Torneo Apertura ’07, Campeonato de Primera División 2016, Copa Bicentenario y la Copa Sudamericana 2013. Siendo, junto a Lautaro Acosta, uno de los jugadores que más trofeos tiene en su palmares con la camiseta de Lanús. Además, tiene la posibilidad de seguir engrosando su número de consagraciones debido a que el Granate se disputará de SúperCopa Argentina frente a River.

La información oficial fue trasmitida por parte de la cuenta oficial de Twitter del club (@clublanus) donde mostró una foto del capitán firmando el contrato, y poniendo como descripción: ¡Eterno capitán!, haciendo referencia a la importancia que representa el jugador para la institución y para los fanáticos del Grana.