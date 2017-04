Fecha de eliminatorias sudamericanas, con acento Riverplatense

Google Plus

Gabriel Mercado lucha ante el chileno Alexis Sánchez por la pelota, ambos jugaron en River. Foto: River Plate Photos.

En el día de ayer se disputó la decimotercera fecha de las eliminatorias sudamericanas de selecciones nacionales, para el Mundial de Rusia 2018. La gran nota fue que Argentina pudo ganar un partido fundamental ante Chile por 1-0, en el estadio Monumental y de ese modo se acomodó mejor en el certamen. Pero tampoco hay que dejar de lado que tanto en este partido como en algunos de los otros hubo presencia Riverplatense.

El cotejo que contó con más futbolistas vinculados al Millonario fue el mencionado anteriormente entre los Albicelestes y Trasandinos. Por el lado de Argentina estuvieron presentes como titulares los ex-River Gabriel Mercado, Javier Mascherano y Gonzalo Higuaín. En el caso de Mercado tuvo una buena actuación y fue una de las figuras del partido, ya que se desempeñó muy bien como lateral derecho. De hecho los hinchas argentinos lo reconocieron y lo ovacionaron. En tanto que Masche tuvo una actuación relativamente mediocre y el Pipa no tuvo mucho contacto con el balón, ya que el equipo que diríge tácticamente Edgardo Bauza no atacó demasiado.

En el segundo tiempo ingresó Mateo Musacchio en lugar del lesionado Emanuel Más. El futbolista del Villarreal de España tuvo un aceptable partido como segundo marcador central. En tanto que Ramiro Funes Mori fue convocado, pero no tuvo minutos en cancha porque debió cumplir una fecha de suspensión ya que en el anterior cotejo ante Colombia sumó su segunda tarjeta amarilla.

Por otra parte, en el seleccionado chileno estuvo presente el ex-River, Alexis Sánchez, quién fue de lo mejor que mostró la Roja en el partido. Además, en los otros países estuvieron presentes como titulares Carlos Sánchez y el actual jugador de la Banda, Arturo Mina. En el caso de Sánchez, no la pasó bien ya que Uruguay cayó como local por 4-1 ante Brasil y fue reemplazado a los 32 del segundo tiempo por Abel Hernández. Mina tampoco tuvo un buen partido con su selección de Ecuador que cayó como visitante por 1-0 ante Paraguay, además de que tuvo un error defensivo que terminó en gol de los Guaraníes y para la Albirroja fue convocado el lateral de River, Jorge Moreira, quién no tuvo minutos en cancha.