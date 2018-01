Anuario Selección Argentina VAVEL 2017: Liga Francesa

Google Plus

En busca de continuidad. Foto: Cronica

El Paris Saint Germain fue uno de los clubes que sorprendieron en el mercado de pases. No solo con la compra de Neymar, sino que también por la incorporación de Mbappé. El equipo integrado por tres argentinos, Ángel Di María, Javier Pastore y Giovani Lo Celso, finalizó primero en la tabla de posiciones de la Ligue 1.

Por un lado, Angel Di María, termina el año con pocos minutos y ya se habla de un posible paso al Barcelona por 40 millones. Aunque jugó varios minutos de titular, no fueron los suficientes para el jugador. Tan solo tuvo 480 minutos en cancha, la mitad de lo que tuvieron Edinson Cavani y Neymar. El director técnico, Emery confirmó la angustia que sufre el argentino cuando no juega: “Quiere jugar todos los partidos, se pone triste cuando no lo hace”.

Mientras que Javier Pastore pasa una situación similar a la de el Fideo, ambos buscan continuidad de cara al Mundial Rusia 2018, por eso también se habla de su salida del PSG y una gran posibilidad de jugar en el Inter. Aunque en los últimos partidos fue tenido en cuenta por su entrenador, el cordobés tuvo un año muy complicado con respecto a sus lesiones. En febrero, septiembre y noviembre sufrió problemas musculares.

El 19 de noviembre volvía a las canchas luego de un mes de baja y solo duró ocho minutos, ya que sufrió un fuerte golpe en el ligamento de su pierna derecha. El argentino dejó un mensaje en sus redes sociales: “Hace más de un año vengo peleando con problemas de lesiones, y les garantizo que no es nada fácil no poder estar a disposición para jugar al fútbol, que es lo que más me hace feliz”. Javier disputo 249 partidos, 44 goles y logró 16 campeonatos locales, por eso y por los rumores de su salida desde la tribuna se escuchaba el cantito: “Pastore en Paris”.

Por último se encuentra Giovani Lo Celso que tuvo más participación en esta temporada que sus dos compatriotas. El jugador de 21 años jugo 15 partidos, mientras que Di María y Pastore tan solo 13. Giovani se encuentra en una actualidad muy distinta que a los anteriores, y no se habla de una posible salida del equipo francés. Aunque no es titular en el mediocampo, todavía le falta más minutos, es tenido muy en cuenta por el director técnico y se está ganando un gran lugar en el equipo. Por ahora sería el único argentino que continúa en el Paris Saint German.