Caruso Lombardi: "El grupo se lo merecía"

Caruso Lombardi dándole indicaciones a MPG10 (Foto: Tigre Oficial).

Finalmente, se le dio a Tigre, y se le dio a Caruso, que en el momento más crítico de su gestión, supo lograr la fórmula que dio resultado y tras nueve fechas en esta Superliga, su equipo cantó victoria: en el Coliseo, ganó el dueño de casa por 2-0 ante Estudiantes de La Plata, se aleja de los puestos de abajo y respira el DT.

Una vez que Andrés Merlos pitó el final del cotejo, Richard dialogó con TNT Sports y argumentó que era un triunfo necesario para el ánimo del plantel: "Fuimos cambiando, no se daba. Veníamos con el merecimiento de ganar, teníamos chances buenas para ganar y no se daba. Hoy se dio ante un rival muy complicado. Lo jugamos muy bien, tuvimos jugadas de gol. Ganamos con justicia. Me pone contento porque el equipo se lo merecía, el equipo está entrenando al máximo. Estoy contento por los jugadores, en estos diez días lo que se brindaron fue terrible. Es el premio al esfuerzo".

Consultado por el partido que jugó Matías Pérez García, autor del primer gol y que durante varias fechas ni concentraba, el DT acotó que ningún jugador tiene el puesto asegurado por el nombre: "Mati iba a jugar cuando esté bien. La gente se enoja, pero yo tengo elegir a los jugadores. Al que me gusta, lo pongo; al que no me gusta, no lo pongo. Cuando los veo bien, en un buen momento, los tengo que poner, como corresponde. Sirve para que se den cuenta muchos jugadores que tengo que respetar al que veo mejor. Me puedo equivocar, pero pongo al que veo mejor".

Para terminar, Caruso auguró que puede ser el inicio de la esperada remontada de fin de año: "Teníamos que hacer un juego así. Espero que sigamos así en estos tres partidos que faltan".

Tigre tenía que ganar, y lo hizo. Caruso Lombardi apostó por un 3-4-1-2 bien ofensivo para ir por la victoria, que se consiguió sin tener complicaciones. Una final superada y se avecina una semana tranquila por primera vez en la Superliga.