Thiem llegó, liquidó y avanzó

Thiem arrasó con Djokovic para avanzar a semis en Roland Garros (Foto: AFP)

La lluvia intensa que anuló la jornada del martes en Roland Garros, día que estaba programado el partido entre Novak Djokovic y Dominic Thiem; en el día de hoy se llevó a cabo el encuentro más interesante y atractivo de lo que va del torneo parisino. Un choque entre dos tenistas brillantes que se encargaron de enaltecer y de garantizar un gigantesco espectáculo de tenis durante dos horas y quince minutos. El historial entre ellos colocaba cómo único y claro favorito al número dos del mundo ya que éste lideraba la serie 5-0 y nunca había cedido siquiera un set ante Dominic.

A pesar de ello, el austríaco de 23 años lo hizo notar que cada partido en que dos tenistas se vuelven a encontrar es una historia diferente. Con una variedad de efectos impresionantes, una derecha formidable, un revés sin fisuras y un saque cada día más dañino, saldó una cuenta pendiente y aplastó por primera vez en su carrera al tenista serbio por 7-6 (5), 6-3 y 6-0.

Thiem llevo a Djokovic a la escuela austriaca

El primer parcial, que pudo haber caído en manos de cualquiera, fue para el actual número siete del mundo y fue ese el punto de inflexión que marcó el rumbo del encuentro. Thiem aprovechó esa ventaja y apabulló a Nole con sutiles y elegantes tiros ganadores. Ese tramo del partido hizo crecer la figura del austríaco mientras que impactó notablemente en la mente y en el juego de Nole.

El joven de revés a una mano nunca dio por perdido un punto, arriesgó asiduamente con mucha inteligencia y en el buen sentido de la palabra, no respetó la envergadura de Djokovic a quien lo hizo recorrer cada perímetro de la pista Suzanne Lenglen. A su vez, Dominic mostró ser muy fuerte mentalmente ya que debió reponerse de dos quiebres y rescatar nada menos que dos oportunidades de set en el 4-5. En el tie break ambos fallaron más de lo esperado pero Thiem con un juego muy convincente consiguió quedarse con el set a su favor, por 7-6 (5) luego de una hora y trece minutos de un tenis extraordinario.

El segundo set se jugó tal como lo pensó y propuso el preclasificado número seis del torneo. Tomó el centro de la cancha, movió al serbio de un lado a otro con tiros fantásticos de ambos lados. Djokovic no pudo restablecerse del luchado y reñido primer set, perdió el timing con su revés, cometió muchos errores; por lo que el austríaco aprovechó el momento de ira y las falencias de un Nole que no lograba hacer daño con sus golpes. Con mucha solidez y autoridad, lo duplicó en tiros ganadores y cometió muy pocos errores no forzados convirtiéndose en el claro dominador del partido. Por lo cual se quedó con el segundo parcial por 6-3.

Diminic Thiem realizó 38 tiros ganadores y 28 errores no forzados, mas 2 aces

Para el siguiente set el serbio no mostró reacción alguna y con un marcador desfavorable de dos sets a cero, se aisló definitivamente del partido. No encontró la manera de responder al agresivo y profundo juego de Thiem y en un abrir y cerrar de ojos se quedó afuera de Roland Garros. El número siete del planeta jugó a un nivel superlativo, donde expuso una gran recopilación de golpes y abatió a Djokovic con un contundente y claro 6-0 en el set final.

Después de un fenomenal partido, ambos jugadores hablaron en rueda de prensa donde el serbio, quien caerá al número tres del Ranking, declaró lo siguiente: "He reflexionado mucho últimamente. Tengo que saber qué es lo mejor para mí. Tuve muchos cambios en mi equipo, no es fácil tomar ese tipo de decisiones". Mientras que Dominic Thiem expresó lo ulterior: "Ganarle por primera vez en unos cuartos del Grand Slam es un sueño. Hoy era complicado, había mucho viento, hacía frío y era importante moverse bien en la pista para golpear bien".