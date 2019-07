MVP em 2011, Derrick Rose assina com Detroit Pistons por dois anos

Na abertura da Free Agency neste domingo (30), o Detroit Pistons foi a caça. A equipe da conferência leste chegou aos playoffs na última temporada, e visam melhorar esse retrospecto. Para isso, a franquia de Michigan chegou a um acordo com o talentoso armador Derrick Rose, ex-Minnesota Timberwolves.

Segundo o jornalista Adrien Wojnarowski, da ESPN norte-americana, o jogador assinou contrato de US$ 15 milhões por dois anos com a equipe de Detroit. Apesar do grande retrospecto de Rose com lesões, os Pistons resolveram apostar no armador, já que os armadores da franquia, José Calderón (aposentadoria) e Ish Smith (free agent) possivelmente não retornarão a Michigan.

Free agent guard Derrick Rose has agreed to a two-year, $15M deal to join the Detroit Pistons, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2019

Derrick Rose foi draftado em 2008 pelo Memphis Grizzlies, e logo foi trocado para o Chicago Bulls, onde jogou até 2016. Com seu histórico de lesões, as franquias não tinham certeza em apostar no armador. Exemplo disso foi suas passagens pelo New York Knicks e Cleveland Cavaliers, onde ambas duraram uma temporada.

Na última temporada o jogador foi para Minnesota, onde teve um ressurgimento. Pelos Timberwolves, foram 51 jogos, com média de 18 pontos e 4.3 assistências por jogo. Destaque para partida contra o Utah Jazz, onde Derrick Rose anotou 50 pontos, recorde da sua carreira e foi ovacionado por mídia, público e jogadores da NBA.