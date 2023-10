Kevin Durant avalia parceria com Beal e Booker: "Impossível marcar os três"

A temporada regular da NBA ainda não começou, mas o Phoenix Suns continua ativo no mercado e, até o momento, formou um trio com Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. A equipe do deserto se tornou um dos principais favoritos para o título do torneio, e Durant não escondeu sua satisfação.

Kevin Durant acredita que é 'impossível' marcar o trio formado por Devin Booker e Bradley Beal. Os dois armadores têm potencial para concorrer ao prêmio de MVP durante a temporada.

“Booker infiltra em direção a cesta. Terão caras vindo para marcá-lo. O mesmo acontecerá com Bradley ou comigo, em diferentes áreas da quadra. Então, vai abrir espaços em todos os lugares para todos nós. É impossível marcar nós três ao mesmo tempo. Especialmente quando caras como Book chamam marcação dupla o jogo todo”, afirmou Durant.

“Jogue da forma correta, com fundamentos, não cometa erros, pegue os rebotes e estaremos em boa forma no ataque”, completou Durant. “Cara, esportes são negócios e cada vez mais tem essa cobrança excessiva pelo resultado. Então, sabemos que, caso não consigamos o campeonato, seremos criticados. Eu sinto que devemos vencer todos os jogos, e que o título é o grande objetivo. Mas eu não falo sobre isso abertamente, eu não gosto de expor a equipe a isso. Então, o mais importante é nos conhecermos ainda mais, trabalhar no nosso desenvolvimento”, comentou o veterano à rádio Sirius XM.