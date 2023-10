Paul George ainda vê Westbrook como um dos 25 melhores da liga: "Provou que ainda pode dominar jogos"

Desde chegada ao Los Angeles Clippers, Russell Westbrook recuperou a confiança depois de passar por duras críticas em seu período no rival Lakers. Agora, no outro lado da rivalidade, tem desempenhado um papel muito importante na equipe atual, tanto como líder no vestiário quanto dentro de quadra.

Nos playoffs da última temporada, Russ teve médias de 23,6 pontos, 7,6 rebotes e 7,4 assistências, liderando o time na ausência de Paul George e Kawhi Leonard. Porém, muitos especialistas e fãs já não o veem como um dos 25 melhores jogadores da liga.

Paul George, astro dos Clippers e seu companheiro de equipe, discorda dessa opinião e garante que Russ ainda é um dos melhores jogadores da NBA.

"Eu sei o que os jogadores da liga podem fazer. Sei o quão bons são, então posso fazer um ranking para vocês. E, por isso, garanto que Russell está melhor do que apenas no TOP 50. Ele ainda está entre os 25 melhores dessa liga", afirmou George, no último episódio de seu podcast, intitulado "Podcast P".

O debate começou após a ESPN, que anualmente realiza um ranking dos melhores jogadores da liga, colocar Russell na 93ª posição.

"Simplesmente não há 24 atletas na liga que podem resolver partidas nos dois lados da quadra como esse cara. E, aliás, é um desrespeito sugerir que Scoot Henderson, sem nenhum jogo na liga, já seria melhor do que ele", completou o camisa 13 da equipe de Los Angeles.

Ainda segundo Paul George, Russell Westbrook "mudou a cultura inteira da franquia com a sua mentalidade", sendo um jogador muito querido por todos do plantel.

O que esperar de Russell Westbrook para a temporada 23-24?

Aos 34 anos e entrando em sua 16ª temporada, o "Mr. Triple Double" já está acostumado com as críticas, que sempre foram constantes em sua carreira. Buscando provar que ainda é um dos principais jogadores da NBA, Westbrook será o armador titular do Los Angeles Clippers na temporada, na qual os angelinos irão em busca do primeiro título da história da franquia.

Na última temporada, o camisa 0 fez 21 partidas de temporada regular pelos Clippers após sua chegada à equipe em fevereiro, tendo médias de 15,8 pontos, 4,9 rebotes e 7,6 assistências.