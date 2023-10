Fim de novela: James Harden é trocado do 76ers para o Los Angeles Clippers

Na madrugada (Horário de Brasília) desta terça-feira (31), Adrian Wojnarowski, jornalista e insider da NBA, noticiou em seu twitter que Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers finalmente chegaram a um acordo com relação a troca de James Harden. A negociação entre as equipes se arrastava por alguns meses e os Clippers pareciam ser os únicos pretendentes de Harden no mercado.

Harden aceita player option, pede troca e chama GM de mentiroso

Em junho, quando Harden e Philadelphia negociavam uma extensão de contrato, o armador se revoltou com o General Manager da equipe, Daryl Morey. A justificativa é que a franquia não ofereceria uma extensão máxima, como supostamente era o combinado quando James renovou anteriormente com a equipe. Após a negativa, o Barba pediu troca e chamou Daryl Morey de mentiroso em entrevista.

Daryl Morey é um mentiroso e nunca mais farei parte de uma organização da qual ele faça parte. Deixem eu dizer de novo: Daryl Morey é um mentiroso e nunca mais farei parte de uma organização da qual ele faça parte - disse Harden.

Para entender a questão, é necessário voltar em 2022, quando Harden recusou uma player option de U$47 milhões para poder renovar seu vínculo com a franquia por valores mais baixos. James fechou uma renovação por 2 temporadas (a última sendo uma player option) e reduziu seu salário em U$80 milhões ao todo para que a equipe tivesse mais espaço na folha salarial para buscar outros reforços. O combinado, posteriormente, era os Sixers oferecerem uma extensão máxima ao jogador na próxima renovação, o que acabou não acontecendo e desencadeou no pedido de troca.

Como ficou a troca?

Depois do pedido de troca, o mercado da offseason esquentou e algumas equipes se interessaram em adquirir o atleta, entre elas o Los Angeles Clippers.

Segundo Wojnarowski, a troca foi fechada da seguinte forma:

Los Angeles Clippers envia

Marcus Morris Nicolas Batum Robert Covington KJ Martin Escolhas de draft

Philadelphia 76ers envia

James Harden PJ Tucker

Clippers forma Big Three de respeito

Com a negociação sendo fechada, o Los Angeles Clippers agora é um dos times que, de fato, desponta entre os grandes favoritos ao título da NBA na temporada. Com a aquisição de Harden, a franquia de Los Angeles ainda tem Paul George e Kawhi Leonard para formar um super Big Three. Russel Westbrook é outro atleta de renome na equipe.

Sixers se livram de seu maior problema para pensar na temporada

A principal satisfação do Philadelphia 76ers e seu fãs definitivamente não são os ativos envolvidos na troca, que ficam aquém de um talento como Harden. No entanto, a troca foi satisfatória para a equipe do MVP da liga, pois o Barba estava completamente afastado das atividades e continuaria tumultuando o ambiente até ser negociado. Com a negociação, os Sixers recebem bons reforços que melhoram significativamente o banco da equipe e todos tem contratos expirantes, o que pode ser positivo na próxima offseason, caso a equipe queira procurar um grande astro na free agency.