Com mais uma grande atuação, Nikola Jokic entra novamente para o livro dos recordes da NBA

Nikola Jokic segue batendo marcas históricas na NBA. Isso tem se tornado algo tão comum para os fãs de basquete, que muitas vezes, os números impressionantes do sérvio podem até passar despercebidos, visto o que ele é capaz de fazer em quadra nas partidas do Denver Nuggets.

E mais uma vez, o "Joker" conseguiu surpreender. No último domingo (12), na derrota dos Nuggets para os Rockets pelo placar de 107 a 104, Jokic anotou o seu 109º triplo-duplo, mas não foi uma atuação qualquer.

Com 36 pontos, 21 rebotes e 11 assistências, o pivô alcançou um "30/20/10" (30 pontos, 20 rebotes e 10 assistências) pela quarta vez em sua carreira, estando junto de Luka Doncic (duas vezes), Kareem Abdul-Jabbar (três vezes), Elgin Baylor (quatro vezes), Oscar Robertson (oito vezes), e Wilt Chamberlain (16 vezes) como os únicos jogadores a atingir essa marca mais de uma vez na carreira.

Além disso, ele se juntou também a Oscar Robertson e Wilt Chamberlain como os únicos a alcançarem 10 ou mais jogos anotando 30+ pontos, 15+ rebotes e 10+ assistências.

Jokic pode se tornar o jogador com mais triplo-duplos na história da NBA

Com seu triplo-duplo de número 109 contra os Rockets, o camisa 15 dos Nuggets está na quarta posição do ranking, apenas atrás de Russell Westbrook (198), Oscar Robertson (181) e Magic Johnson (138). Para se ter uma ideia, ele já ultrapassou jogadores como LeBron James (107), James Harden (74) e Luka Doncic (58), notórios por partidas desse tipo.

Atual campeão da NBA, além de MVP das Finais e duas vezes MVP da temporada regular, Nikola Jokic segue se colocando entre os maiores da história da liga, e isso não deve parar por aqui.

Tendo conquistado tudo isso com apenas 28 anos de idade, o pivô sérvio segue atuando no mais alto nível nesta temporada, com médias de 29,8 pontos, 13,7 rebotes e 8,3 assistências, sendo um dos favoritos a conquistar novamente o prêmio de jogador mais valioso da liga.