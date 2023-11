Camisa da estreia de Victor Wembanyama na NBA é leiloada

Victor Wembanyama, novato do San Antonio Spurs, teve sua primeira camisa oficialusada em jogo, leiloada em valor recorde estabelecendo um novo padrão no mundo dos leilões. Foi adquirida por US$762 mil, de acordo com a empresa Sotheby’s. Primeira escolha do último Draft, o francês fez seu primeiro jogo na liga contra o Dallas Mavericks, no último dia 25.

A camisa branca uniforme principal do Spurs se tornou o centro das atenções no leilão, superando as expectativas. As estimativas iniciais de especialistas estavam entre US$80 mil e US$120 mil, mas a venda final ultrapassou as projeções. O valor foi mais de seis vezes o montante previsto.

A quantia destaca a imensa expectativa em torno do futuro de Wembanyama na liga. Wembanyama impressionou com médias notáveis de 18,6 pontos, 9,1 rebotes e 2,6 bloqueios por jogo em seu primeiro mês de ação na NBA. Na estreia no Frost Bank Center, Wembanyama contribuiu com 15 pontos, cinco rebotes e duas assistências em 23 minutos jogados.

O leilão começou na semana passada, com lances iniciais rapidamente atingindo a marca de US$50 mil no primeiro dia. A busca pela peça, no entanto, se intensificou à medida que o leilão avançava.

A venda final da camisa, de US$762 mil, não apenas destaca o grande interesse em Victor Wembanyama, mas também estabelece um novo padrão para o valor de peças de estreia na NBA.

De acordo com a Sotheby’s, o leilão contou com 176 licitantes em 14 países. Então, houve uma média de 24 lances por lote. Só o lote da camisa de estreia de Wembanyama atraiu 62 propostas.

Vale lembrar que o mesmo aconteceu com Zion Williamson. Um mês depois de sua estreia na liga, em 2020, uma camisa do astro do New Orleans Pelicans foi a leilão. Entretanto, o valor ficou bem abaixo do conquistado por Wembanyama. A peça saiu por US$80 mil.

Mas ambos os valores são muito abaixo do recorde para uma camisa de novato da NBA. Afinal, a que Kobe Bryant utilizou em sua estreia pelo Los Angeles Lakers saiu pelo valor de US$3.69 milhões, em maio de 2021.