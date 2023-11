Lillard assume que quase se uniu a Antetokoumpo antes da atual temporada

Em entrevista para a The Players Tribune, o armador do Milwaukee Bucks, Lillard comentou sobre a dupla com o grego Antetokoumpo. segundo o armador as conversas para os dois jogarem juntos começaram muito antes da atual temporada.

O armador ainda conta que, Connaughton, foi extremamente importante na união dos dois astros. “Cara, isso vem de muito tempo. Diria que tudo começou, sobretudo, antes de eles vencerem o campeonato de 2021. Giannis queria me trazer pra cá, mas eu estava tentando levá-lo para Portland. Nós sabíamos do potencial dessa parceria. Então, era algo que já era falado há algum tempo. E nós ainda tivemos o nosso intermediário nessa história toda, que era o Pat Connaughton", revelou o armador.

Connaughton já está nos Bucks há seis temporadas, mas começou sua carreira na NBA em 2015 jogando pelo Blazers. No começo, o armador dividiu a quadra com Lillard.

“Pat foi meu calouro no Portland e depois assinou com Milwaukee. Portanto, eu chegava nele quando as coisas não estavam boas e pedia para que conversasse com Antetokounmpo e o convencesse a ir para o Blazers. Enquanto ele falava para Pat me convencer a vir para cá.”

Com a negociação fechada para a atual temporada, o astro contou sobre como foi a recepção de Antetokoumpo nos Bucks. Segundo Lillard, o ala chegou interromper uma reunião para poder conversar com a nova contratação.

“Assim que cheguei ele já estava lá me esperando. Estava conversando com algumas pessoas sobre questões físicas e ele entrou na sala. Aí, pediu pra conversar comigo por cinco minutos. Mas, ficamos lá por mais de uma hora. Sempre falando sobre o nosso ajuste ou o que devíamos fazer juntos. Esse tipo de conversa, acima de tudo, facilita muito as coisas” - comentou.

Adaptação no novo time

Para o novo jogador no time a adaptação tem sido mais fácil do que o esperado. Na atual temporada o time tem dez vitórias em quatorze jogos. E a dupla segue encaixada, quando os dois jogam juntos são nove vitórias em 11 jogos.

"Eu acho que é um equilíbrio perfeito. Ele é dominante e não podemos tirar isso dele. Tenho que alimentá-lo ao máximo. Porém, tenho que garantir que estou envolvido e no jogo também. Então, os primeiros jogos foram bons para isso. Estamos tentando garantir que tanto eu como ele, sempre estejamos envolvidos.”