Com direito a placar centenário, Unifacisa vence São Paulo, mantém a invencibilidade na Arena e inicia o segundo turno com o pé direito

O basquete Unifacisa deu início a sua jornada no segundo turno do NBB Caixa nesta quinta-feira, quando recebeu o São Paulo em noite de Arena cheia. No primeiro turno as equipes se enfrentaram no Morumbi e o time da casa saiu vencedor, para este confronto a Unifacisa tinha o objetivo de devolver o resultado e por consequência, manter a invencibilidade jogando em casa.

E foi isso que a equipe paraibana fez, apoiados em uma noite inspirada de seus arremessadores que converteram 18 bolas de 3 pontos, para um aproveitamento de 43%, e uma defesa sólida que conseguiu parar o ataque adversário nos momentos certos, a Unifacisa venceu todos os períodos da partida, fechando o jogo no placar de 107 a 84.

Os destaques da partida ficaram por conta de Trevor Gaskins, cestinha da partida com 24 pontos, 4 rebotes, 3 assistências e 23 de eficiência. Matias Solanas, com 17 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. Facundo Corvalan, com 16 pontos, 1 rebote e 4 assistências. Vithinho, com 12 pontos, 7 rebotes e 9 assistências. Seguidos por David Nesbitt, com 12 pontos, 3 rebotes e 1 assistência.

Com o resultado a Unifacisa sobe para a quinta colocação na tabela. O time acumula nove vitórias em casa nesta temporada, sendo esta a quarta seguida. A equipe já volta às quadras no próximo domingo, 14, quando enfrenta o Franca, às 18h, no Pedrocão. A partida terá transmissão ao vivo pela Rede Ita e Youtube.

1º Quarto - Unifacisa 24 x 13 São Paulo

A Unifacisa abriu o placar na linha de lance livre após Guilherme Hubner atacar a cesta e sofrer a falta, o pivô cobrou os lances com tranquilidade, anotando os primeiros pontos da partida. O time de Campina ainda ampliou com Trevor Gaskin que encontrou bons arremessos intermediários, levando a Unifacisa aos 6 pontos no marcador.

O São Paulo tentou responder e diminuiu a diferença para 2 com Ansaloni e Miller pontuando próximos a cesta, mas no decorrer do período o time visitante esbarrou na forte defesa paraibana e não conseguiu produzir diante da boa marcação da Unifacisa que forçou os erros e segurou o tricolor em 13 pontos no período, para um aproveitamento de 33% nos lances de quadra. Com o bom desempenho defensivo, a equipe campinense teve mais tranquilidade para trabalhar a bola e o arremesso do perímetro apareceu, com Matias Solanas convertendo duas vezes seguidas, dando a vantagem para o time da casa ao fim do primeiro quarto.

2º Quarto - Unifacisa 29 x 26 São Paulo

O São Paulo pontuou primeiro no início do segundo período, com Tyrone infiltrando bem e convertendo para 2 pontos. Mas a resposta da Unifacisa foi imediata, com Corvalan convertendo duas vezes seguidas do perímetro, somando mais 6 pontos para o placar da Unifacisa. A princípio o time paulista teve dificuldades em transpor a defesa paraibana, com o time da Unifacisa conseguindo roubar a bola duas vezes, mas depois encontrou um bom ritmo ofensivo puxado por Tyrone que anotou 8 pontos para um aproveitamento de 57% nos arremessos de quadra. Mas os donos da casa não ficaram para trás, imprimindo um bom volume no arremesso de longa distância onde tiveram bom aproveitamento, 50%, com 5 jogadores convertendo do perímetro. Além disso, os donos da casa tiveram a superioridade nos rebotes, recuperando a bola 5 vezes na quadra de ataque, aproveitando as segundas oportunidades para pontuar e seguir na liderança. O destaque do período ficou por conta da dupla de argentinos, Covolan e Solanas, ambos com 6 pontos e 66% de aproveitamento nos arremessos de 3.

3º Quarto - Unifacisa 31 x 23 São Paulo

O tricolor paulista abriu o placar do segundo tempo com Tyrone, que conseguiu uma boa infiltração, converteu e sofreu a falta, colocando mais 3 pontos no placar. As equipes mantiveram o equilíbrio do período anterior, mas com o São Paulo atacando um pouco melhor. A Unifacisa seguiu apostando nos arremessos de 3 pontos, mas o aproveitamento teve uma leve queda, na área pitada a equipe foi bem, com uma boa escolha de arremessos para um aproveitamento de 60%. A equipe paulista optou por atacar a nas costas da defesa paraibana, explorando bem o fundo de quadra e as jogadas de pick and roll, para um aproveitamento de 85% nos arremessos. Os times trocaram cestas e durante boa parte do período a parcial permaneceu igual, até que na reta final apareceu a habilidade de Trevor Gaskins, o armador da Unifacisa anotou uma corrida de 9 pontos seguidos para um aproveitamento de 85% nos chutes do perímetro, agitando a torcida e ampliando a vantagem dos donos da casa indo para o último quarto do jogo.

4º Quarto - Unifacisa 23 x 22 São Paulo

21 pontos atrás no placar, o São Paulo tentou explorar as jogadas em transição para pontuar rapidamente, onde tiveram certo sucesso, anotando 8 pontos seguidos e diminuindo um pouco a diferença. Mas a Unifacisa não se abalou e respondeu a altura, Vithinho entrou muito bem e assumiu o controle do jogo para os donos da casa, o armador anotou 9 pontos, 5 rebotes e 2 assistências, impedindo de vez qualquer reação paulista. E as bolas de 3 não deixaram de cair, Solanas, Nesbitt e Gaskins converteram uma cada, selando de vez a vitória para a Unifacisa.

“Jogamos com muita concentração durante todo o jogo, entramos muito focados e esse era um dos nosso maiores objetivos para o jogo de hoje, o time deles tem jogadores de muita qualidade e sabíamos que para vencer teríamos que jogar nessa intensidade. Felizmente conseguimos o resultado positivo, tudo fruto do bom trabalho que fazemos durante os treinos e é assim que vamos seguir, trabalhando duro em busca dos nossos objetivos”, comentou o armador da Unifacisa, Facundo Corvalan.