Copa do Mundo 2014: jogo Japão x Grécia

21:00 Encerramos nossa participação por aqui, não tivemos gols na partida entre Japão e Grécia disputada na Arenda das Dunas, válido pelo grupo C. Agradecemos a audiência, até a próxima!

20:59 Na próxima rodada, o Japão enfrenta a Costa do Marfim e a Grécia joga com a Colombia.

20:57 Esse resultado beneficiou a Colombia que jogará a terceira rodada já classificada.

20:55 Apesar do jogo movimentado, o 0 a 0 não saiu do placar. Parte da torcida vaiou o empate sem gols.

49' FIM DE JOGO NA ARENA DAS DUNAS.

48' O Japão tenta chegar no abafa, mas a zaga da Grécia está bem postada.

45' ACRÉSCIMOS. Teremos mais quatro minutos nessa segunda etapa.

44' Salvou Karnezis mais uma vez. O Japão chegou em uma falta cobrada por Endo e o grego pulo no cantinho para evitar o gol.

43' Cholevas finalizou com muito perigo mas o goleiro japonês salvou no fim do jogo. Final de partida dramático.

39' A Grécia se segura como pode. Yoshida chutou e a bola desviou no seu companheiro mas subiu demais. Segue tudo empatado.

36' A Grécia teve a chance que queria. Em cruzamento do escanteio, o grandalhão Samaras errou a cabeçada.

35' SUBSTITUIÇÃO NA GRÉCIA. Saindo Kone e entrando Salpingidis.

34' A Colombia vai agradecendo esse empate pois está se classificando.

30' Defesa importante de Karnezis depois de finalização de fora da área. O Japão continua apertando pelo gol.

26' Incrível!! Zagueiro grego tentou sair jogando dentro da pequena área e perdeu a bola. Uchida chegou finalizando mas perdeu o gol.

24' Honda tentou finalizar da entrada da área mas a bola explodiu na zaga grega. Os japoneses estão sufocando.

20' Inacreditável o gol que Okubo perdeu após cruzamento pela direita.

18' O camisa 22, Yoshida, está no chão após se chocar com o Kawashima em cruzamento na área japonesa.

16' Nesse momento a Grécia melhora na partida e já consegue chegar com perigo ao gol dos japoneses.

14' Kawashima salva o Japão em cabeçada de Gekas. Quase a Grécia abre o placar.

11' SUBSTITUIÇÃO NO JAPÃO. O craque Kagawa está em campo para a saída de Osako.

10' CARTÃO AMARELO. O grego Samaras deu uma entrada forte e foi advertido com o cartão.

7' A posse de bola dos japoneses já ultrapassa os 70%. A Grécia está recuada nesse momento.

4' A Grécia marca com todos os jogadores atrás da bola. É pressão inicial do Japão.

2' Com um jogador a mais em campo, o Japão vem pra cima da Grécia nesse inicio de segundo tempo.

0' SUBSTITUIÇÃO NO JAPÃO. Com cartão amarelo, saiu Hasebe e entrou Endo, que agora é o capitão da equipe.

0' ROLOU A BOLA NO SEGUNDO TEMPO.

20:03 Os jogadores estão retornando ao gramado. Vai rolar a bola para o segundo tempo de Japão e Grécia.

20:00 O Japão conseguiu ter a posse de bola no jogo. Os gregos jogam com um a menos desde os 34 minutos quando Katsouranis foi expulso.

19:53 Se o empate persistir, Japão e Grécia chegam na última rodada ainda com chances de classificação, mas dependerão de combinações de resultados.

19:50 O empate entre Japão e Grécia está classificando a Colombia que venceu a Costa do Marfim nessa quinta-feira (19).

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO EM NATAL.

46' A Grécia chegava com muito perigo com Gekas mas o auxiliar marcou impedimento de forma equivocada.

44' ACRÉSCIMOS. O árbitro de El Salvador dará dois minutos de acréscimos nesse primeiro tempo.

42' O Japão tem 70% de posse de bola. A Grécia joga por uma bola.

40' SUBSTITUIÇAÕ NA GRÉCIA. O técnico vai recompor o time após a substituição. Fetfazidis deixa o campo para a entrada de karagounis.

38' Salvou Kawashima! Subida da Grécia e finalização de Tourosidis. O goleiro japones salvou os asiáticos.

34' EXPULSO. O capitão Katsouranis levou o segundo amarelo e deixa sua seleção com um a menos.

33' SUBSTITUIÇÃO NA GRÉCIA. Não deu pro Mitroglou. Entrou Gekas.

32' Cruzamento pela esquerda e testa do baixinho Okubo. A bola subiu e passou por cima do travessão de Karnezis.

29' O grego Mitroglou está no chão recebendo atendimentos médicos.

28' Duas vezes Karnezis! Honda cobrou falta com muito perigo e o goleiro grego pulou para espalmar a bola e defender em seguida.

27' CARTÃO AMARELO. O Japão puxava contra ataque e Katsouranis matou a jogada com carrinho.

26' Linda jogada de Torosidis que invadiu a área e chutou, a bola explodiu no zagueiro.

24' Honda cobrou falta pelo lado esquerdo de ataque mas a bola passou sem perigos.

22' O jogo é bom! A Grécia respondeu logo em seguida. Em jogada pela esquerda, Cholevas chutou cruzado e o goleiro segurou firme.

20' Quase Osako abre o placar! O garoto dominou de fora da área, levou para o lado e finalizou com o lado interno do pé. A bola passou com muito perigo.

18' Segura Karnezis! O Japão chega pelo lado direito e a bola sobra para a finalização de Osako. O goleiro da Grécia pegou no canto direito.

15' Mitroglou roubou uma bola mas estava sozinho no ataque. O Japão troca muitos passes no meio campo e a Grécia tenta o desarme para o puxar o contra golpe.

13' CARTÃO AMARELO. A defesa japonesa saiu jogando mal e Hasebe foi obrigado a matar o contra-ataque.

10' Ataque muito veloz da Grécia e finalização rasteira de Kone. O goleiro do Japão defendeu em dois tempos. Que perigo!

8' A torcida vaia a troca de passes da seleção da Grécia. A Arena das Dunas é quase toda japonesa.

6' Lançamento longo da zaga e Okazaki quase dominou a bola que levaria muito perigo aos gregos. Segue lá e cá.

5' Torosidis tentou puxar um ataque pela ponta direita mas acabou adiantando muito a bola. O jogo começa aberto.

3' A seleção grega respondeu rápido. Mitroglou recebeu no lado esquerdo de ataque e chutou com perigo.

1' É o Japão que vem pra cima nesse inicio de jogo. Em jogada de Okubo pela direita, os japoneses atacaram pela primeira vez.

0' RIGOROSAMENTE ÀS 19H00, ROLA A BOLA NA ARENA DAS DUNAS PARA JAPÃO X GRÉCIA

18:57 O meia Kagawa da seleção japonesa começa a partida no banco de reservas.

18:55 Em seguida está sendo executado o hino nacional da Grécia.

18:53 Os jogadores estão perfilados para o hino nacional do Japão.

18:51 Começa a cerimônia da FIFA para a entrada das equipes no campo. Nesse momento, bandeiras de Japão e Grécia sendo trazidas para o gramado, os jogadores vêm na seguida ao som do hino oficial.

18:46 Na última Copa do Mundo, há quatro anos, a seleção de Japão conseguiu avançar da primeira fase. Os jogadores fazem a decisão de hoje para que exista chance de repetir esse feito em 2014.

18:38 Os aquecimentos no gramado já encerraram. Os jogadores já voltaram aos vesiários. Em poucos minutos os craques estarão em campo para o duelo.

18:35 Os japoneses são maioria na Arena das Dunas. Aparentemente, também contarão com a torcida dos brasileiros presentes no estádio.

18:32 O clima é agradável em Natal, local da partida. Noite parcialmente nublada com os termômetros marcando 29º C.

18:30 O público vai chegando na Arena das Dunas para o confronto de daqui a pouco. O clima é de decisão. A partida entre Japão x Grécia fecha mais um dia de Copa do Mundo no Brasil.

18:26 A seleção grega também inicia seus trabalhos no campo neste momento.

18:25 Jogadores do Japão já estão no gramado fazendo aquecimento para a partida que começa as 19h00.

18:23 A Colombia lidera o grupo C com 6 pontos. Em segundo está a Costa do Marfim com 3 pontos. Japão e Grecia estão zeradas mas com uma partida a menos. Quem for derrotado hoje dará praticamente adeus ao Mundial.

18:20 Nessa quinta-feira, Colombia e Costa do Marfim abriram a segunda rodada do grupo C. A partida foi realizada no Mané Garrincha e os colombianos levaram a melhor ao vencer por 2 a 1.

18:15 Alberto Zaccheroni, treinador do Japão, não esconde suas armas para vencer a partida e continuar com chances de classificação nessa Copa do Mundo: "Cabe ao técnico mandar uma equipe bem preparada em todos os aspectos: tático, físico e psicológico"

18:13 O técnico da Grécia, Fernando Santos, falou sobre a importância da equipe e o clima de decisão: "Estou convencido de que ambas as equipes irão jogar para vencer, mas sem desespero".

18:10 A partida entre Japão x Grécia será apitada pelo árbitro Joel Aguilar. Os auxiliares são William Torres e Juan Francisco.

18:07 Na próxima fase, oitavas de finais, os classificados do grupo C, enfrentarão os do grupo D (Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália). Os japoneses têm como objetivo as quartas de finais, fase que nunca chegaram. Já os gregos, esperam se classificar para as oitavas, algo que seria inédito.

18:04 Autor do 1º gol grego em Copas há quatro anos, na África do Sul, o grego Salpingidis quer escrever outra capítulo na história do futebol do país: "Esse gol foi muito importante para mim. Vou guardar com todo o carinho. Está na história e não se apagará. Mas agora vivemos um outro momento, uma nova competição e temos que renovar os nossos objetivos. Nunca passamos de fase e é hora de escrevermos uma outra história. Quero contribuir com isso marcando gols ou ajudando meus companheiros de grupo", finalizou.

18:00 Destaque da seleção japonesa, o meia Honda confia que a equipe dará a volta por cima após a derrota na estreia contra a Costa do Marfim: "Não é do meu temperamento desistir. Perdemos e ficamos chateados, mas isso faz parte do futebol, e agora temos de buscar a recuperação. Ainda acredito em nossa equipe, e temos toda a chance de continuar na competição, que ainda não acabou", concluiu o jogador.

17:58 O jogo entre Japão e Grécia será realizado na belíssima Arena das Dunas, em Natal. O estádio já recebeu a vitória do México por 1 a 0 contra Camarões, a derrota de Gana para os Estados Unidos por 2 a 1 e o empate de Rússia e Coreia do Sul em 1 a 1.

17:52 Uma derrota para Japão ou Grécia nessa quinta (19) pode selar a eliminação virtual de forma precoce. Na outra partida do grupo, Colômbia e Costa do Marfim duelaram pela liderança.

17:48 Em jogo válido pela primeira rodada do grupo C, a Colombia venceu a Grécia pelo placar de 3 a 0, em jogo realizado no Mineirão.

17:45 Na primeira rodada do grupo C, Japão e Costa do Marfim fecharam a rodada com vitória dos africanos de virada por 2 a 1.

17:43 A Grécia também realizou alguns amistosos. Em um deles, os gregos venceram a fraca Bolívia por 2 a 1. Kone e Katsouranis marcaram os gols europeus, enquanto Cardozo descontou.

17:40 Em preparação para a Copa do Mundo no Brasil, o Japão enfrentou a Zâmbia em um amistoso. Os japoneses chegaram a estar perdendo por 2 a 0, mas reagiram e viraram o jogo para 4 a 3. Honda foi o destaque dos orientais, com dois gols. Kagawa e Okubo também balançaram as redee para o Japão, enquanto Katongo, Sinkala e Musonda fizeram os gols africanos.

17:35 A seleção da Grécia desembarcou no dia 08 no aeroporto de Aracaju (SE), cidade que fica o centro de treinamento dos gregos durante a Copa do Mundo 2014. A chegada estava prevista para a tarde do dia 07, mas devido a um problema na aeronave no voo que viria doa EUA onde a Grécia participou de um amistoso pré Copa, os gregos só chegaram no dia seguinte.

17:32 Desde que chegaram no Brasil, os japoneses estão hospedados em Itu, em São Paulo. Para conseguir ir longe no torneio, a equipe vai apostar mais uma vez em um jogo com lances e toque de bolas rápidos. Um estilo tradicional da seleção do Japão.

17:28 Fique de olho: Georgios Samaras, principal atacante do elenco grego. O jogador já disputou mais de 70 partidas por sua pátria. Ao todo são oito gols com a camisa azul e branca da Grécia. Samaras esteve com sua seleção na última Copa do Mundo, há quatro anos, na África do Sul. Atualmente tem seus direitos econômicos ligados ao Celtic. Com 29 anos, Samaras é a esperança de gols da seleção grega. (Foto: Divulgação/FIFA)

17:25 Fique de olho: Keisuke Honda, meio campo da seleção japonesa. Honda é considerado o principal jogador do Japão nessa Copa do Mundo. Com 28 anos, o atleta carrega a responsabilidade de levar os japoneses até as quartas de finais, algo que seria inédito. O meia está disputado sua segunda Copa do Mundo na carreira consecutiva. Há quatro anos, marcou dois gols pelo Japão na África do Sul, um contra a Dinamarca e outro contra Camarões, cujas partidas foi eleito o melhor jogador. No Brasil, Honda já deixou sua marca na estreia contra a Costa do Marfim, quando sua equipe foi derrotada por 2 a 1. (Foto: Dilvulgação/FIFA)

17:20 Junto com a Coréia do Sul, o Japão foi sede da Copa do Mundo há doze anos. Nessa edição, a seleção brasileira se sagrou campeã após vencer a Alemanha na final por 2 a 0. Em contrapartida, a Grécia nunca recebeu o Mundial em seu país. A Copa no Brasil é a edição de número 20 da história do futebol. (Foto: Divulgação/FIFA)

17:15 Japão e Grécia só se enfretaram uma vez na história. A partida foi realizada em 2005, em jogo válido pelo grupo B da Copa das Confederações daquele ano. Os japoneses levaram a melhor e venceram o confronto por 1 a 0. O gol foi marcado por Masashi Oguro, aos 76 minutos. O duelo aconteceu em Frankfurt.

17:12 A Copa do Mundo no Brasil é a terceira na história do futebol grego. Os europeus estiveram pela primeira vez no torneio em 1994, nos Estados Unidos. Nessa oportunidade, estiveram no grupo D ao lado de Nigéria, Bulgaria e Argentina. Estreante no Mundial, a Grécia não somou nenhum ponto e não passou da fase de grupos. Em 2010, em sua segunda participação, na África do Sul, ficou no grupo B com Argentina, Coreia do Sul e Nigéria e outra vez não conseguiu passar para as oitavas. (Foto: Gazeta)

17:10 O Japão está disputando sua quinta Copa do Mundo na história. A sua primeira participação aconteceu em 1998, na França, onde foi eliminado na fase de grupos sem somar nenhum ponto. Naquela oportunidade, foi derrtada para a Argentina por 4 a 0, em seguida perdeu para a Croácia por 1 a 0 e fechou sua participação sendo superada pela Jamaica por 2 a 1. Seus melhores desempenhos foram em 2002, quando foi eliminado pela Turquia e em 2010, quando caiu para o Paraguai, ambos nas oitavas de finais. (Foto: Uol)

17:06 A Grécia disputou as eliminatórias europeias para chegar até o Brasil. Os gregos estavam no grupo G ao lado de Bósnia, Eslováquia, Lituânia, Letónia e Lichtenstein. A seleção da Grécia ficou em segundo lugar, atrás apenas da Bósnia. Essa colocação lhe deu o direito de disputar uma repescagem contra a Romênia. No primeiro jogo, em casa, vitória por 3 a 1. Na partida de volta, em Bucareste, o empate por 1 a 1 selou o passaporte dos gregos.

17:05. Para conquistar a classificação para a Copa do Mundo 2014, o Japão liderou o grupo B das eliminatórias Asiáticas, que ainda contava com Austrália, Jordânia, Omã e Iraque. Os japoneses somaram 17 pontos ao longo da competição. Foram cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Além do Japão, a Austrália também conseguiu a vaga para o Mundial.

17:02. A partida será válida pelo grupo C da Copa do Mundo, que além de Japão e Grécia, conta com Costa do Marfim e Colombia.

17:00. Boa tarde à você que navega na VAVEL Brasil! Estamos iniciando mais uma transmissão da Copa do Mundo 2014. Hoje acompanharemos a partida entre Japão e Grécia. O confronto será disputado às 19h, na Arena das Dunas, em Natal.