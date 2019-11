Borussia Dortmund inicia preparação para temporada 2014/15

Mesmo com a Copa do Mundo ainda em andamento, o Borussia Dortmund iniciou sua preparação para a temporada 2014/15. Neste último sábado (5), o grupo de dez atletas do clube que não disputaram a Copa do Mundo se reapresentaram para a preparação do time para a próxima temporada. Durante três dias na cidade de Dortmund, os atletas fizeram treinos relacionados à parte física, prevenção de lesões e equilíbrio corporal. Agora eles partem para Kirchberg, na Áustria, para início dos treinos com bola.

Preocupação com lesões marca início dos trabalhos

Após uma temporada de 2013/14 marcada por inúmeras lesões em seus jogadores, Klopp e sua equipe se preocuparam em realizar exames nos atletas para detecção de acúmulo de ácido láctico nos músculos. No Dortmunder-Hoeschpark, os atletas correram em grupos e depois coletaram sangues para realização de exames divididos em dois grupos: Mkhitaryan, Jojic, Kehl e Alomerovic; Kirch, Bender, Piszczek, Subotic, Aubameyang e Hofmann. Nuri Sahin e Schmelzer, que sentiram problemas musculares ao final da temporada passada, participaram com restrições, juntamente com Blaszczykowski, que retorna após cirurgia no joelho.

Os testes físicos do sábado compreenderam em corridas em velocidades diferentes para gerarem amostras de estresse muscular. As amostras de sangue coletadas pelos doutores Markus Braun e Andreas Schlumberger servirão para determinar o risco que cada atleta tem de sofrer lesões musculares. “Os testes ocorrerão com todos os nossos jogadores assim que cada um voltar de suas férias. Eles receberão quatro semanas de folga, pois percebemos após a última Euro em 2012 que duas ou três semanas não são o suficiente. Após uma Copa do Mundo em extremas condições climáticas, cada jogador merece um tempo de descanso suficiente para que voltem a competir em alto nível”, disse o treinador Klopp.

Segundo Jürgen Klopp, que no dia 1 de julho tornou-se o técnico mais duradouro no comando do BVB, com 7 anos de contrato decorrido, a reintegração dos jogadores que disputaram ou disputam a Copa do Mundo no Brasil será uma “tarefa desafiadora”. Hummels, titular pela seleção Alemã durante a Copa, Durm, Grosskreutz e Weidenfeller receberão quatro semanas de folga antes de serem reintegrados ao grupo, anteriormente ao amistoso contra o Liverpool no dia 10 de agosto e apenas uma semana antes da partida contra o Stuttgarter-Kickers, pela primeira rodada da DFB-Pokal. Esses jogadores, em contra-partida, não participarão do jogo da DFL-Supercup contra o Bayern de Munique, no dia 13 de agosto. Os novos contratados Adrián Ramos, Ciro Immobile e Dong-Won Ji, que também estiveram no Brasil, serão integrados ao elenco ao longo da temporada. “Isso não é a situação ideal, mas já estamos acostumados a não estarmos com elenco completo”, disse o capitão Sebastian Kehl.

Voltas importantes

No segundo dia, já no centro de treinamento localizado no distrito de Brackelsberg, em Dortmund, os jogadores fizeram exercícios de equilíbrio corporal com o preparador físico Florian Wangler. Enquanto Subotic e Blaszczykowski participaram normalmente das atividades, notou-se a aparição de um jogador que há muito já não era visto no lugar.

O volante Ílkay Gündogan foi visto no campo de treinamento junto com os demais atletas. De contrato renovado até 2016 e ainda usando uma cinta imobilizadora na altura da coluna lombar devido à cirurgia que realizou há três semanas, o jogador foi visto sorrindo muito e brincando com os demais colegas de time.

O Borussia Dortmund sempre tratou a lesão de Gündogan com muita cautela. Ausente desde agosto de 2013 após sentir dores nas costas no amistoso da Alemanha contra o Paraguai, o jogador passou muito tempo mesmo fora da cidade de Dortmund se tratando de uma lesão crônica na medula espinhal conhecida como espondilolistese. Gündogan chegou a se internar em uma clínica de reabilitação para pessoas com dificuldades motoras na Turquia e em um hospital militar na Criméia, Ucrânia. Após uma temporada inteira com essa lesão não resolvida, o clube aurinegro decidiu que era necessário que o jogador passasse por procedimento cirúrgico, realizado em Munique.

Ainda assim, o volante não deve voltar aos gramados até setembro, segundo o tempo de reabilitação necessário para cirurgias desse tipo. Apesar de ter sido visto no gramado junto com os demais jogadores na tarde de sábado (manhã no Brasil), Ílkay Gündogan ainda realiza treinos separados para readquirir forma física. Entretanto, devido à evolução no quadro, o Borussia Dortmund admite a possibilidade do jogador viajar a Kirchberg junto com o grupo, para dar continuidade a seu tratamento.

Primeiro acampamento de treinos na Áustria

Na tarde dessa terça o Borussia Dortmund iniciou seu primeiro acampamento de treinos na Áustria. Pela terceira temporada consecutiva, o clube escolheu a belíssima locação de Kitzbühler Alpen, em Kirchberg, para trabalhar. Como o time principal está incompleto devido a Copa do Mundo, foram escolhidos jogadores do Borussia Dortmund II, o time para atletas até 23 anos para integrar a equipe principal nessa primeira parte da pré-temporada. Zlatan Alomerovic, Hendrik Bonmann, Marc Hornschuh, Tammo Harder, Edisson Jordanov, Jeremy Dudziak, Evans Nyarko e a nova contratação, Joseph Gyau, foram os jogadores escolhidos por Jürgen Klopp para participar dos treinamentos.

Compromissos de pré-temporada

Além de treinamentos em Kirchberg, na Áustria, Tirol, na Itália, e Bad Ragaz, na Suíça, o Borussia Dortmund tem seis amistosos agendados antes do início da temporada. No dia 13 de agosto dá-se a abertura da temporada contra o rival Bayern, pela Supercopa da Alemanha, no dia 16 de agosto o time estréia na DFB-Pokal, contra o Stuttgarter-Kickers, e no dia 24 de agosto é a estréia na 1.Bundesliga, contra o Bayer Leverkusen. Seguem as datas de amistosos de pré-temporada:

15/07 – Hessen Kassel - Borussia Dortmund

19/07 – 1.FC Heidenheim - Borussia Dortmund

22/07 – VfL Osnabrück - Borussia Dortmund

27/07 – Rot Weiss Essen - Borussia Dortmund

01/08 - Borussia Dortmund vs AC Chievo Verona

10/08 – Liverpool FC - Borussia Dortmund

Mais duas datas de amistosos, nos dias 3 e 6 de agosto, ainda podem ser adicionadas, mas ainda estão sem adversários definidos.