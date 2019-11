"Calma, calma": Em 2012, Cristiano Ronaldo decidiu clássico no Camp Nou e fez história

"Calma, calma...". Com essas palavras e fazendo um gesto com a mão, Cristiano Ronaldo entrou para a história ao calar o Camp Nou em 2012, pelo Campeonato Espanhol, e dar a vitória ao Real Madrid por 2 a 1. O gesto do atacante merengue entrou para a história do clássico e ficou eternizado pelos torcedores madrilenhos. Neste sábado (21), Real Madrid e Barcelona escreverão mais um grande capítulo na história do maior clássico do mundo. Às 15h10 (de Brasília), a bola rola no Santiago Bernabéu, e a VAVEL Brasil fará a cobetura de todos os lances do jogo em tempo real.

Comandados por José Mourinho, a temporada 2011/2012 foi uma das melhores do treinador sob o comando do Real Madrid. Foi um grande ano para os merengues, que terminaram o ano conquistando o título do Campeonato Espanhol. Esta, inclusive, foi a última vez que o Real Madrid conquistou o título da competição.

Antes do título, o Real Madrid deu um grande passo rumo à conquista do campeonato no clássico contra o Barcelona no Camp Nou. Além de adversário direto na briga pelo título, era o clássico. O maior clássico do mundo. A vitória era fundamental. O Real Madrid saiu na frente do placar aos 16 minutos. Após cobrança de escanteio de Di María, Pepe desviou de cabeça, Valdés espalmou, Puyol não conseguiu afastar e Khedira aproveitou a falha do capitão do Barça para inaugurar o placar.

O Barcelona só foi conseguir empatar o jogo no segundo tempo. Aos 24 minutos, Messi carregou a equipe ao ataque e tocou para Iniesta que, de costas, deu belo passe para Tello, que chutou para grande defesa de Casillas. Na sequência, Adriano chutou no rebote e a bola desviou em Arbeloa, sobrando para Pedro na pequena área. Na primeira finalização, Casillas espalmou, mas o atacante espanhol marcou no rebote.

O Camp Nou estava eufórico com o empate do Barcelona. Porém, três minutos depois, aos 27, o Real Madrid foi ao ataque. O camisa 10, Özil, deu belo passe nas costas de Mascherano para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 invadiu a área, driblou Valdés e chutou para o gol vazio. Mas, o que mais chamou a atenção foi a comemoração do gajo, que pediu "calma" e fez gestos com a mão para o Camp Nou, que ficou em silêncio.

Veja no vídeo abaixo os melhores momentos da vitória do Real Madrid no clássico contra o Barcelona em 2012