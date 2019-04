Chelsea goleia MK Dons com hat-trick de Oscar e avança na FA Cup

Pelos 16 avos de final da FA Cup, o atual campeão inglês Chelsea visitou o promovido à Championship, Milton Keynes Dons, na tarde deste domingo (31). O time caseiro entrou em campo com uma formação mista, em situação parecida a do técnico clube londrino, que preferiu deixar Willian, Azpilicueta e Zouma no banco de reservas para o time inicial.

As recém-aquisições Alexandre Pato e Matt Miazga, zagueiro americano, não foram escaladas para a partida, apesar de estarem disponíveis. Segundo Hiddink, Pato precisa de alguns dias para recuperar a forma, pois estava de férias enquanto no Brasil.

O time londrino confirmou as expectativas e dominou largamente a partida, abrindo uma diferença confortável já no primeiro tempo, quando Oscar fez um hat-trick e o time caseiro descontou com Potter. Na segunda etapa, os Blues decretaram a vitória por 5 a 1 com gols de Eden Hazard e Bertrand Traoré, e agora esperam seu oponente – que ainda será sorteado – nas oitavas de final.

Largo domínio dos Blues na primeira etapa

Logo aos dois minutos de jogo, Eden Hazard construiu ótima jogada, tocou para Oscar, que cruzou o Diego Costa completou para o gol, mas o goleiro David Martin operou um milagre, impedindo que os visitantes abrissem o placar. O time azul continuou pressionando e, três minutos depois, McFadzean deixou a bola passar para os pés de Hazard, que tocou para Oscar, mas o brasileiro desperdiçou.

Toda a pressão deu resultado. Em cobrança de lateral, McFadzean tocou para o espaço vazio. Diego Costa recuperou a bola e tocou para Oscar dar um carrinho para colocara bola no fundo das redes e abrir o placar. A partida continuou da mesma maneira, um massacre do campeão da Premier League. Apesar da pressão, de vez em quando o MK Dons construía boas sequências, mas sem oferecer muito perigo.

Com as ameaças, o time da casa chegou ao empate: Potters chutou de fora da área e contou com desvio de Matic – e muita sorte – para encobrir Courtois e nivelar o placar. Pouco tempo depois, Cesc Fàbregas lançou uma ótima bola para Hazard, livre, com muito espaço para definir, mas parou no goleiro Martin, fazendo que o belga continue sem marcar um único gol na atual temporada. Um minuto após, Rahman cruzou e Diego Costa tirou a bola do pé de Oscar, que faria seu segundo gol. Os Dons tinham falhas defensivas absurdas.

O Chelsea perdia uma enorme quantidade de chances, mas aos 32 minutos, Loftus-Cheek infiltrou Oscar, que chutou cruzado, sem chances para Martin. A partir de então, o time de Stamford Bridge acalmou o jogo, mas o meio-campista brasileiro estava com tudo: Oscar desfilou pelo campo e finalizou colocado, fazendo seu hat-trick.

Segundo tempo seguro para o time azul

A segunda parte começou mais truncada, sem muitas chances claras. Aos 54 minutos, na primeira jogada de perigo, Hazard caiu dentro da área e sofreu pênalti. Ele mesmo bateu e quebrou o jejum de 24 jogos sem balançar as redes. De quebra, alguns lances depois, o belga cruzou rasteiro para o substituto Bertrand Traoré fazer o quinto gol do Chelsea.

Após o gol, Hiddink substituiu Oscar e Hazard por Willian e Pedro, respectivamente. O placar de 5 a 1 mostrava bem a diferença entre os dois times. Na primeira jogada ofensiva de Pedro, ele enfiou bola para Fàbregas, que chutou rasteiro e parou no goleiro Martin. Ao minuto 74, Walsh cometeu falta na entrada da área e Willian cobrou de maneira pobre.

Três minutos depois, Baba Rahman rolou para Traoré, que quase fez seu segundo gol no jogo. No único lance de perigo do MK Dons na segunda etapa, Powell fez fila e bateu rasteiro de dentro da área, obrigando Courtois a fazer uma ótima defesa com os pés. No restante do tempo, o Chelsea trabalhou a bola e se garantiu defensivamente até o apito de Jonathan Moss, avançando de fase e mantendo vivo o sonho da conquista do título.