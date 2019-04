Tottenham recebe Dortmund para reverter desvantagem de três gols na Europa League

O Tottenham recebe o Borussia Dortmund, na tarde dessa quinta-feira (17), às 17h05 (horário de Brasília). O duelo é válido pela fase de oitavas de final da Uefa Europa League. No jogo de ida, o Borussia abriu larga vantagem ao aplicar 3 a 0 em seus domínios e joga na Inglaterra podendo perder por até dois gols de diferença para se classificar. Na Alemanha, Aubameyang fez um dos gols e Reus marcou dois para a construção da vantagem alemã.

Mauricio Pochettino cauteloso sobre possível virada do Tottenham: "Vamos tentar"

A equipe de Mauricio Pochettino terá bastante dificuldade para reverter o placar adverso do primeiro jogo. O revés foi largamente atribuído à escalação do Tottenham, que optou por levar a campo uma equipe alternativa, visto que buscava se manter na briga pela ponta da Premier League. Sendo assim, para esse jogo, o técnico argentino deverá mandar a campo o que tem de melhor. Kane e Lamela, que começaram o jogo de ida no banco, serão titulares, juntamente com Dele Alli, que volta de suspensão. A única ausência deverá ser Eriksen, que precisa de descanso e não deve ficar nem mesmo no banco de reservas.

Em entrevista antes do jogo pela Europa League, o treinador argentino Mauricio Pochettino mostrou que não está tão confiante em seu time com vistas à conseguir a classificação para as quartas de final da competição. "Vamos tentar ganhar o jogo e reverter o placar agregado. Vai ser difícil porque teremos na nossa frente o Borussia Dortmund, um dos melhores times da Europa, mas temos que tentar."

Tuchel não poupa elogios ao estilo de jogo do Tottenham: "Time ofensivo e com bastante posse"

Já pelo lado do Borussia, a premissa é de jogar com o resultado para segurar o Tottenham por 90 minutos. E o time tem mostrado que tem poder para fazer isso. Os alemães não perdem a 13 jogos, em todas as competições, tendo vencido 11 partidas e empatado duas, desde 19 de dezembro. Sendo assim, Thomas Tuchel não deverá fazer mudanças para a partida, mantendo a mesma escalação que venceu o Borussia no jogo de ida. A única duvida paira sobre Sven Bender. O jogador tem uma lesão muscular e pode não ter condições de começar o jogo, dando lugar a Papasthatopoulos. Nuri Sahin e Kagawa, destaques do jogo do final de semana da Bundesliga frente ao Mainz, devem começar no banco de reservas apesar de pedirem passagem.

Antes da partida decisiva dessa quinta-feira, Thomas Tuchel apontou vários pontos positivos do adversário do Borussia Dortmund e analisou o estilo de jogo da equipe de Mauricio Pochettino. "Com o Pochettino, o Tottenham achou claramente seu estilo de jogo. Uma equipe ofensiva, com bastante posse e que defende com agressividade."

Thomas Tuchel analisou ainda o futuro que o Tottenham pode ter com o argentino no comando. "Eles tem um ótimo treinador e um ótimo elenco. O sucesso está vindo para eles.Vamos ver onde isso termina", concluiu Tuchel.