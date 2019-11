Resultado Bayern de Munique x Atlético de Madrid hoje (2-1)

FIM DE JOGO! O ATLETI ESTÁ NA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2015-2016! Em jogo movimentado o Bayern venceu por a 2 a 1 mas foi eliminado pelo gol fora de casa. Pelos donos da casa Xabi Alonso e Lewandowski anotaram, enquanto Griezman descontou. Na questão pênaltis perdidos Muller e Torres foram parados por Oblak e Neuer

49' Carrasco sai em contra ataque com a bola e erra o passe dando ao Bayern a última chance

MUDOU O ATLETI! Sai Koke e Entra Savic para segurar o jogo

47' Coman recebe outro cruzamento e chuta por cima numa indecisão entre cruzar e chutar

46' Ribery bate escanteio, Xabi Alonso desvia e Coman tem o chute bloqueado na hora de finalizar

45' Arbitro indica mais 5 minutos de acréscimos. Cera de Oblak foi descontada

43' Coman dribla Filipe Luis na área mas finaliza por cima com o pé esquerdo

42' Alaba finalizou de voleio, a bola quicou no chão mas Oblak espalmou para lateral

41' Olha o Bayern chegando e Oblak consegue parar o ataque mais uma vez

PEGOU NEUER! Na mesma baliza e no mesmo canto que Oblak fez a defesa no primeiro tempo. Manuel Neuer mantém o Bayern na partida

PÊNALTI PARA O ATLETI! Fernando Torres é derrubado por Javi Martinez e o Atleti vai ter a chance de empatar. Torres estava fora da área quando sofreu o toque

37' Coman dispara de perna esquerda para defesa tranquila de Oblak

MUDOU O ATLETI! Sai Antoine Griezman e entra Thomas

35' Oblak sobe para cortar cruzamento e por pouco não toma gol na saída desajeitada

33' Vidal tenta achar Lahm em profundidade mas o capitão não alcança. Que partida faz o chileno em Munique

32' Simeone fica louco com o gol de frente do Bayern e se agita na linha lateral

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO BAYERN! LEWANDOWSKI! Vidal ajeitou cruzamento vindo da direita para Lewa escorar e colocar o Bayern na frente, 2 a 1 aos 30 do segundo tempo

28' Ribery sobe pela ponta esquerda e Alaba finaliza em cima da defesa

MUDOU O BAYERN! Entra Coman e sai Douglas Costa

24' Vidal assiste Lewandoski por cima da defesa. Ele finalizou fraco de primeira

22' Xabi Alonso enche o pé de longe no meio do gol de Oblak que segurou a bola

19' Atleti melhora muito e controla mais o jogo. Bayern segue sem causar problemas a Oblak

16' Lahm recebe passe na area, gira sobre Filipe Luis e cai no chão pedindo pênalti. O arbitro manda a partida seguir

15' Filipe Luis serve Juanfran. O lateral direito dispara um perto passando a direita de Neuer. Os dois laterais estavam dentro da área ao mesmo tempo

13' Vidal tenta chute de longe e a bola sai sem perigo. Bayern ficou nervoso após o gol de empate

10' Griezman derrubado por Xabi Alonso perto da grande area. Falta perigosa que Gabi deve cobrar

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO ATLETI! GRIEZMAN! Fernando Torres deu o passe açucarado e o francês partiu em velocidade nas costas da defesa chutando na saída de Neuer. 1 a 1 em Munique aos 8 minutos do segundo tempo

6' Douglas Costa cruza fechado e Oblak corta o cruzamento

4' Lewandowski salvou a bola quase na linha de fundo, na sequencia Alaba serviu Vidal que teve o chute bloqueado na defesa

3' Com a saída de Augusto Fernandez o Atlético tenta ter um pouco mais a bola

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! O Bayern dá a saída e tem 45 minutos para anotar mais um gol, passando direito para a final da Liga em Milão

MUDOU O ATLETI! Sai Augusto Ferreira e entra Carrasco

16:46 Equipes vão voltando para o segundo tempo

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Bayern abriu o placar aos 30 minutos cobrando falta e dois minutos depois Thomas Muller foi detido por Oblak em cobrança de pênalti

45' Arbitro indica mais 1 minuto de acréscimo

43' Bayern tem a bola mas não consegue ter exito em seus cruzamentos

40' Douglas Costa deu o passe para Lewandowski e ele não alcançou a bola

CARTÃO AMARELO! Jose Mari Gimenez foi penalizado na marcação do pênalti com o cartão amarelo

35' Bayern tenta pressionar de todo jeito. Atleti se sente acuado e não consegue manter a bola nos pés

PEGOU OBLAK! Thomas Muller bateu no canto direito e o goleiro foi buscar. Ele ainda salvou pela segunda vez no rebote

PENALTI PRO BAYERN! Alaba bate escanteio no momento em que Jose Maria Gimenez fez um "ippon" no espanhol Xavi Martinez. Chance de 2 a 0

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BAYERN! XABI ALONSO! O camisa 14 bateu por baixo da barreira e ela passou por 13 jogadores na muralha desviando em Gimenez antes de entrar. O Bayern agora tem 1 a 0 aos 30 minutos e vai empatando a eliminatória

28' Na sequencia do lance Alaba é derrubado na meia lua por Augusto Fernandez. Chance boa para o Bayern que tem Alaba, Ribery e Xabi Alonso estão na bola

28' Outra vez Lahm subindo pela direita..agora ele tentou o cruzamento mas a bola tocou na defesa. Os jogadores do Bayern até pediram pênalti

27' Lahm pega a sobra de cruzamento e manda longe do gol, muito longe

23' Ribery domina no peito, enche o pé e Oblak bate roupa na defesa sobrando para Lewandoski que bate por cim do gol

20' Boateng faz lançamento longo para Thomas Muller que só ajeita pra Lewandoski fuzilar. Antes dele chegou Oblak se posicionando e impedindo a finalização

19' Bayern tem a bola e procura espaços na defesa do Atleti

16' Vidal recebe de Douglas Costa, ve espaço e dispara de longe nas mãos de Oblak

11' Douglas Costa lança Lewandowski, ele disputa com Juanfran e não consegue alcançar a bola. Depois do lance o camisa 9 fica caído no chão por ter batido a cabeça

8' Ribery cruza com os pés invertidos e Muller cabeceia pro gol ganhando escanteio por desvio na zaga

6' Jogo movimentado! Xabi Alonso cobra escanteio, na cabeçada Boateng ganha no alto mas cabeceia por cima do gol

5' Atleti bate falta ensaiada na ponta esquerda recuando para Gabi que enche o pé. Neuer encaixou e saiu jogando

4' Filipe Luís cruza para Fernando Torres e a bola passa direto para fora

2' Torres é lançado na cara de Neuer mas o bandeira pega o impedimento e para o jogo.

1' Gabi chega duro em Ribery que esboça a primeira reclamação.

COMEÇA O JOGO! O Atlético dá a saída atacando para o lado direito

15:42 Equipes entram no gramado para execução do Hino da Liga dos Campeões

15:35 Para relembrar o confronto de ida na semana passada revejam o gol de Saul Ñiguez que vai dando a liderança mínima ao time espanhol nessa semifinal

15:28 Enquanto um jogador importante retorna ao onze inicial em cada equipe, os times também contam com alguns desfalques. Pelo Bayern o meia-atacante Robben e Badstuber estão lesionados e ficam fora, mesmo motivo que impede Tiago de atuar pelo Atleti

15:24 Atleti também no campo para o aquecimento. No canto esquerdo da imagem estão Saul Ñiguez autor do gol na ida e o zagueiro Godín que retorna a equipe titular

15:22 Manuel Neuer faz aquecimento final no gramado da Allianz Arena. Foto: FCBayern/Twitter

15:21 Muller volta ao time na Liga fazendo dupla de ataque com o polonês Lewandowski já que na ida foi opção no banco de reservas

O Atlético de Madrid também está definido! Oblak, Juanfran, Godín, Giménez, Luís, Gabi, Fernández, Koke, Saúl, Griezman e Fernando Torres

O Bayern vai a campo com: Neuer, Lahm, Javi Martínez, Boateng, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Ribéry, Costa, Müller e Lewandowski

15:16 EQUIPES ESCALADAS EM MUNIQUE!

A linda Allianz Arena é o palco da partida Bayern de Munique x Atlético de Madrid desta tarde!

FIQUE DE OLHO Atlético de Madrid x Bayern de Munique, Griezmann, atacante do Atlético de Madrid: O jovem jogador é esperança, aliando velocidade, explosão, com muita habilidade, força, finalização e empenho, além de ser o grande craque do time.

FIQUE DE OLHO jogo Bayern de Munique x Atléico , Thomas Muller, atacante: Ele é discreto, na dele, sem grande habilidade, holofote, mas é de uma eficiência, objetividade, trabalho em grupo e faro de gol impressionantes.

O Atléti vem empolgado. Após eliminar o Barcelona, o time da capital chega embalado na busca de eliminar mais um time gigante no cenário europeu.

O sorteio colocou mais um duelo entre espanhóis e alemães. Na última vez, o Real encarou o Bayern e deu o time de Madri, com duas vitórias pela semifinal da Champions.

E nada melhor do que dois grandes times de países potências no futebol. Serão um confronto emocionante pela diferença de estilos e escolas de jogo.

A maior competição de clubes chega num momento importante. É o jogo de volta da semifinal! Apenas dois jogos separam equipes das glórias do título.

O torneio tem o Barcelona como atual campeão, mas novamente a maldição do "Bi" fez vítima e o Barça está fora, não podendo quebrar a sina de um mesmo campeçao, desde o Milan, no começo dos anos 90.

De Berlim à Milão, a Uefa anunciou que o San Siro será o palco da decisão da Champions League nesta temporada. O estádio sediará a final pela quarta vez. Nos anos de 1965, 1970 e 2011, os campeões foram Internazionale, Feyenoord e Bayern, respectivamente.

O Barcelona encerrou o último ano com títulos a níveis nacional e internacional. No entanto, os catalães terão uma missão ainda mais difícil que conquistar um triplete na temporada 2015/2016, trata-se de ser bicampeão da Uefa Champions League, feito que nenhum clube conseguiu até então.

Desde 1992, quando a extinta Copa dos Campeões da Europa deu lugar a Uefa Champions League, nenhum clube conseguiu conquistar o maior torneio do continente por duas vezes seguidas. Como Milan (93-94/94-95), Ajax (94-95/95-96) e Juventus (95-96/96-97) conseguiram chegar nas finais no ano seguinte aos títulos, mas todos bateram na trave e amargaram o vice-campeonato.

Boa tarde, amante do futebol europeu! Acompanhe em tempo real a partida entre Bayern de Munique x Atlético de Madrid válida pela Uefa Champions League 2015/2016! Fique conosco!