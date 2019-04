Rivais na Super Liga, Evergrande e Jiangsu se classificam às finais da Copa da China

Na quarta-feira a China parou para acompanhar os jogos de volta das semifinais da Copa da China. Após muita emoção nas partidas de ida, os jogos de volta deixaram a desejar e culminaram na classificação de Guangzhou Evergrande e Jiangsu Suning para as finais da competição. As duas equipes já disputam o título da Super Liga Chinesa.

Jogando no Yuexiushan Stadium, casa do Guangzhou R&F, o Evergrande venceu o rival do Cantão por 3x1. Paulinho, Ricardo Goulart e Alan fizeram os gols dos pentacampeões chineses, enquanto o israelense Eran Zahavi diminuiu no fim da partida. O meia brasileiro Renatinho desfalcou o R&F por cumprir suspensão. O Guangzhou Evergrande retorna à final da Copa da China depois de dois anos, quando foi vice do Guizhou Renhe, hoje Beijing Renhe. A equipe só conquistou a competição uma vez, em 2012.

Na outra semifinal o Jiangsu Suning venceu o Shanghai Shenhua, que jogou com uma equipe mista, em casa por 1x0. O gol foi marcado pelo chinês Wu Xi. O time de Alex Teixeira e Ramires tinha vantagem por vencer a partida de ida por 3x2 em Xangai e assegurou participação em sua terceira final seguida na Copa da China. O Jiangsu foi vice para o Shandong Luneng em 2014 e é o atual campeão da competição, após ter vencido o Shanghai Shenhua ano passado.

Diferentemente das fases eliminatórias que aconteceram nas quartas-feiras, as duas partidas da decisão da Copa da China acontecem em dois domingos. O jogo de ida será no Cantão no dia 20 de novembro, enquanto a partida de volta será no dia 27.