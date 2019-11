Resultado de PSG x Toulouse pela Ligue 1 (6-2)

A VAVEL Brasil agradece a todos que acompanharam esta transmissão! Desejamos a todos uma boa noite e esperamos você nas próximas partidas do Campeonato Francês.

Além de Neymar, o PSG contou com atuações destacadas de Di Maria, Pastore e Rabiot. Os argentinos levaram perigo constante ao gol de Lafont, com direito a um golaço do segundo. Rabiot, por sua vez, controlou as ações da equipe parisiense dentro de campo, sendo responsável pela distribuição de bola, além de marcar o gol da virada em bela finalização.

De negativo, a expulsão de Verratti por dois cartões amarelos e os dois gols sofridos, como o gol de Gradel, que abriu o placar.

O torcedor do PSG que esperava uma grande atuação de Neymar não se decepcionou. Pelo contrário. Jogador mais acionado da partida, o brasileiro levou a zaga do Toulouse à loucura com um recital de passes e dribles, como a linda lambreta aplicada em Corentin Jean no final do jogo.



Em números, ele também não deixou a desejar: foram 11 dribles, seis chutes a gol, quatro faltas sofridas e claro, uma assistência e dois gols. O segundo gol, inclusive, foi o elemento perfeito para fechar uma noite mágica: o camisa 10 passou por três zagueiros e marcou um gol antológico a um minuto do apito final.

O Toulouse tentou, mas não conseguiu segurar o PSG na estreia de Neymar no Parque dos Príncipes. A goleada por 6 a 2 foi reflexo do que foi o jogo inteiro, desde o primeiro minuto: uma pressão sufocante dos donos da casa, muitas oportunidades criadas e golaços marcados por Pastore, Kurzawa e o próprio Neymar.

FIM DE JOGO: Com show de Neymar e companhia, PSG atropela o Toulouse e aplica uma sonora goleada por 6 a 2!

92' | GOOOOOOOOOOLAÇOOOOOOO DE NEYMAR! Incrível! O brasileiro faz um carnaval em cima da zaga do Toulouse, supera a marcação de três zagueiros e bate no canto de Lafont! Que golaço! O sexto do PSG!

90' | OLHA O QUE O NEYMAR FEZ! Fazendo grande partida, brasileiro aplica fantástica lambreta sobre Corentin Jean, que se irrita e faz falta sobre o camisa 10, recebendo cartão amarelo.

89' | Neymar lança Kurzawa na esquerda. O lateral cruza rasteiro para Draxler, mas Moubandje chega primeiro para afastar

85' | SUBSTITUIÇÕES NO PSG: Saem Di Maria e Rabiot, entram Lo Celso e Draxler

85' | VIROU GOLEADA! QUE GOLAÇO DE KURZAWA! Neymar bate escanteio e Kurzawa aparece livre para enfiar um lindo voleio e fazer o quinto!

83' | GOOOOOLAAAAAÇO DO PSG! É DE PASTORE! Em cobrança curta de escanteio, Di Maria rola para Pastore na entrada da área. O argentino arrisca lindo chute colocado para marcar um golaço no Parque dos Príncipes! É o quarto gol do PSG!

80' | Pastore tenta lançamento para Alves, mas a bola sai forte demais. Lateral para o Toulouse

77' | GOOOOOOOOOOOOOOL DO TOULOUSE! Delort cobra escanteio e Jullien sobe mais que Thiago Silva para cabecear pro fundo das redes!

76' | Delort tabela com Machach e, mesmo contra a marcação de Thiago Silva, manda uma bomba. A bola, desviada pelo brasileiro, passa ao lado do gol de Trapp. Escanteio para o Toulouse

74' | GOOOOOOOOOOOOL DO PSG! Cavani bate bem e vence Lafont para fazer PSG 3 a 1!

73' | PÊNALTI PARA O PSG! Neymar cobra escanteio e recebe de volta dentro da área. Ele passa por Delort com drible da vaca e é derrubado pelo atacante francês. Juiz assinala o pênalti, apesar das reclamações dos jogadores do Toulouse

73' | LAFONT FAZ MILAGRE! Di Maria arranca com a bola dominada e deixa com Cavani. Cara a cara, o uruguaio finaliza, mas Lafont defende com os pés!

Finalizações: PSG 18 x 3 Toulouse

70' | Daniel Alves cruza para Neymar, que domina no peito e tenta a finalização, mas é bloqueado por Jullien

68' | CARTÃO VERMELHO PARA VERRATTI! Em seu primeiro toque na bola, Pastore dá passe de calcanhar para Verratti dentro da área. O italiano chega atrasado para finalizar e acaba fazendo falta em Jullien. Como já possuía amarelo, o árbitro Amaury Delerue mostrou o cartão vermelho ao volante.

68' | SUBSTITUIÇÃO NO PSG: Sai Thiago Motta, entra Pastore

66' | Pastore retira o colete no banco de reservas e deve entrar em campo

65' | ABUSADO! Neymar faz belíssima jogada, passa por três marcadores do Toulouse, mas acaba saindo com bola e tudo pela linha de fundo

63' | Jean cobra sem perigo, por cima do gol. Tiro de meta para Trapp cobrar

62' | Thiago Silva perde disputa com Delort e é obrigado a fazer a falta para impedir que o atacante entrasse na área. Oportunidade para o Toulouse

60' | Di Maria lança Cavani, mas o jogo já estava parado por impedimento (mal marcado, diga-se de passagem) do uruguaio

57' | QUASE GOL CONTRA! Kimpembe tabela com Kurzawa na faixa esquerda e recebe devolução de calcanhar. O camisa 3 cruza rasteiro, Diop desvia e quase marca contra. A bola passa pela esquerda da meta do Toulouse

54' | O TOULOUSE CHEGA! Gradel recebe boa bola de Corentin Jean e se estica para finalizar. A bola passa por Trapp, mas Kimpembe afasta da área

Tudo bem com Di Maria, que volta a campo normalmente

51' | Rabiot carrega a bola até a grande área e finaliza, mas sem levar muito perigo para Lafont, que vê a bola passar por cima de sua meta

48' | Di Maria sente lesão na costela e recebe atendimento médico. Jogadores do PSG no aquecimento

46' | Neymar rola de calcanhar para Di Maria, mas o argentino devolve mal e Lafont sai do gol para agarrar

45' | Rola a bola para o segundo tempo

ALTERAÇÃO NO TOULOUSE: Sai Durmaz, entra Corentin Jean

Ambas as equipes voltam a campo para o segundo tempo

Neymar comemora o gol de empate com Verratti





Neymar: Como era de se esperar, Neymar foi o principal personagem do primeiro tempo. Em sua estreia no Parque dos Príncipes, o camisa 10 aproveitou a liberdade que lhe é dada no esquema de Emery e foi bastante participativo com dribles e passes, sendo responsável pela maioria das chances criadas pelo PSG, além de anotar um gol e dar uma assistência para Rabiot marcar o da virada.

Intervalo: Como esperado, o PSG foi para cima do Toulouse desde o primeiro segundo de jogo. Apesar do surpreendente gol marcado, os visitantes praticamente não conseguiram encaixar outro ataque e viram seus defensores sofrerem com a pressão exercida por Neymar e cia., que poderiam ter definido a partida se tivessem aproveitado melhor as oportunidades criadas.

O juiz apita o final do primeiro tempo

43' | KURZAWA DUAS VEZES... Na primeira tentativa, lateral arrisca de longe e Lafont espalma. A zaga afasta mal e ele tenta mais uma finalização, desta vez por cima do gol

42' | ANULADO! Kurzawa avança pelo corredor e aciona Cavani pela esquerda. O atacante uruguaio finaliza no ângulo de Lafont e marca um golaço, mas o assistente assinala impedimento

41' | Verratti tabela com Rabiot e lança Cavani na área. O atacante uruguaio tenta o chute, mas é bloqueado por Jullien

36' | Cartão amarelo para Verratti

A estratégia do Toulouse foi por água abaixo. Dominado desde o primeiro minuto, agora também possui um placar desfavorável

35' | GOOOOOOOOOOOOOOL, DO PSG! É DE RABIOT! O jovem meia faz pequena tabela com Neymar e chuta cruzado de fora da área, vencendo Lafont e virando o placar para os donos da casa!

33' | Thiago Silva arrisca de longe, mas a bola passa por cima do gol de Areola

32' | É BLITZ DO PARIS SAINT-GERMAN! Neymar faz fila pela esquerda e cruza. A bola passa por todo mundo e sobra para Daniel Alves, que manda de volta para a área. Di Maria fica com a sobra e chuta cruzado, mas é bloqueado por Moubandje

28' | GOOOOOOOOOOOOOL DO PSG! É DELE, NEYMAR!! O brasileiro faz bela jogada e rola de calcanhar para Rabiot na entrada da área. O francês chuta cruzado, Lafont dá rebote e o brasileiro aparece livre dentro da área para completar para o gol vazio! É o empate do PSG!

Panorama da partida segue o mesmo: PSG pressiona, enquanto o Toulouse se defende como pode

27' | Di Maria manda para a área em cobrança de falta, mas Lafont pega

25' | NA TRAVE, NEYMAR! Daniel Alves recebe de Di Maria e cruza. Neymar se antecipa a Amian e cabeceia, a bola toca na trave e vai para fora!

22' | Neymar faz cruzamento e Kimpembe cabeceia na trave, mas o assistente já assinalava o impedimento do francês.

20' | O PSG RESPONDE! Em jogada individual, Di Maria arrisca de longe, mas Lafont encaixa

18' | GOOOOOOOOOOOOOL DO TOULOUSE! Em grande jogada de Amien, que passou por Kurzawa com um drible da vaca, o estreante Gradel recebe cruzamento livre e finaliza de primeira, sem chances para Trapp!

17' | CHUTOU FRACO! Neymar faz belo lançamento para Cavani. Cara a cara com Lafont, o uruguaio pega mal na bola e o goleiro defende facilmente

16' | Durmaz cruza e Thiago Silva afasta, mas a arbitragem já marcava o impedimento

15' | Rabiot derruba Durmaz e juiz marca a infração

13' | NO TRAVESSÃO! Daniel Alves e Di Maria fazem linda tabela, com direito a devolução de letra do argentino, e o lateral cruza rasteiro para Neymar, que chuta de primeira e a bola passa raspando o travessão de Lafont!

Como propôs o técnico da equipe, Pascal Dupraz, o Toulouse coloca todos os seus 11 jogadores no campo de defesa.

11' | UUUUUUH! Verratti cruza na cabeça de Rabiot, que desvia por cima do gol

10' | UUUUUUUUUH! Kurzawa parte em velocidade na esquerda e rola mais atrás para Neymar. O camisa 10 chuta cruzado, mas a bola desvia em Diop. Di Maria ainda tenta concluir de cabeça, mas não alcança a bola!

Neymar muito participativo neste começo de jogo. Os demais jogadores da equipe procuram o brasileiro

9' | Neymar faz fila no meio campo, mas é desarmado por Somália

6' | Neymar recebe lançamento de Di Maria e parte livre na esquerda. O brasileiro tenta rolar rasteiro de volta para o argentino, mas a zaga do Toulouse consegue afastar na hora H

4' | Di Maria dá bela enfiada para Neymar, mas o assistente assinala impedimento de forma correta

2' | Neymar já sofre a primeira falta no meio de campo

1' | Primeiro ataque do PSG. Di Maria recebe lançamento e tenta mandar para a área, mas a bola para nas mãos de Lafont

16:02 | O Paris Saint-German joga com seu uniforme tradicional todo azul, enquanto o Toulouse joga com seu segundo uniforma, todo branco.

16:02 | ROLA A BOLA NO PARQUE DOS PRÍNCIPES! Cavani dá a saída.

15:58 | Paris Saint-German e Toulouse entram a campo para a partida!

15:52 | Torcida do PSG demonstra carinho pelo ídolo Matuidi



15:51 | Ambas as equipes descem ao vestiário para vestir os uniformes e ir para a partida.

15:49 | Agora, o ex-volante parisiense carinhosamente abraça cada um dos jogadores do PSG.

15:45 | Neste momento, o volante Matuidi, que dias atrás foi vendido pelo PSG à Juventus, dá entrevista no Parque dos Príncipes em meio a homenagem pelos serviços prestados no clube, o qual defendia desde 2011.

Hoje mais cedo, o Lille perdeu em casa para o Caen por 2 a 0. O Olympique de Marseille, por sua vez, ficou no empate em 1 a 1 com o Angers.

15:39 | Torcida organizada do PSG faz festa atrás de um dos gols. Outra grande parte do público tenta, atráves de selfies, tirar fotos da equipe.

15:27 | Agora é a vez do time do Toulouse ir a campo para se aquecer!

15:24 | O PSG entra a campo para o aquecimento! Todas as câmeras voltadas para Neymar.

Árbitro da partida: Amaury Delerue

Assistentes: Bertrand Jouannaud e Frederic Cano

Quarto árbitro: Cedric dos Santos

Banco do Toulouse: Goicoechea, Sylla, Michelin, Cahuzac, Jean, Bodiger, Machach.

Toulouse escalado! Chama a atenção a presença do volante brasileiro Somália, que teve passagens por Bangu, Resende e Paraná.

Escalação do Toulouse (4-3-3): Lafont; Amian, Diop, Jullien, Moubandje; Somália, Blin, Gradel, Durmaz; Toivonen e Delort.

Banco do PSG: Trapp, Berchiche, Meunier, Marquinhos, Lo Celso e Draxler.

Confirmada a escalação do PSG de Unai Emery, que faz apenas uma mudança em relação ao time que enfrentou o Guimgamp: Kimpembe entra na vaga do brasileiro Marquinhos.

Escalação do PSG (4-3-3): Areola; Daniel Alves, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Kurzawa; Verratti, T. Motta, Rabiot; Di Maria, Cavani, Neymar.

14:56 | As duas equipes já estão nas dependências do Parque dos Príncipes. No momento da chegada do PSG, muitos fotógrafos e jornalistas estavam no local.

Unai Emery concedeu entrevista coletiva e rasgou elogios ao adversário deste domingo: "Na última temporada, o Toulouse tinha um jogo eficiente contra o nosso. Nesta temporada, nossa equipe ainda virá com uma mentalidade boa, muita motivação e desejo. Todas as equipes vêm aqui fazer um trabalho defensivo grande. O Toulouse também tem bons jogadores. Queremos continuar nosso progresso para melhorar e vencer".

O treinador relacionou 19 jogadores para a partida. Entre as ausências, a do brasileiro Lucas Moura (lesionado), Ben Arfa, Krychowiak e Serge Aurier (opções técnicas).

Um dia antes da partida, o técnico do Toulouse, Pascal Dupraz, surpreendeu ao esbanjar sinceridade sobre o plano de jogo da sua equipe. "Estamos indo a Paris para nos defender, acima de tudo. Iremos 'estacionar o ônibus', com certeza", disse, ressaltando que a superioridade do PSG não reside apenas em seu grande astro: "Esse jogo não é Toulouse versus Neymar. O PSG deve ganhar o Campeonato Francês e, acredito eu, chegar longe em âmbito europeu novamente".

A grande atração do duelo é, sem dúvidas, a presença de Neymar no Parque dos Príncipes. O novo camisa 10 do PSG, que já havia marcado em sua estreia contra o Guimgamp, na última rodada, jogará pela primeira vez diante de sua nova torcida.

Em toda a história, PSG e Toulouse se enfrentaram 62 vezes, com 33 vitórias do time da capital, 13 empates e 16 vitórias do Toulouse. Sendo 58 desses confrontos foram pelo Campeonato Francês. O último jogo entre as equipes foi um empate em 0 a 0, pela 26ª rodada na última edição doa Ligue 1.

Após duas rodadas, ambas as equipes vivem situações distintas dentro do torneio. O quarto colocado PSG tem 100% de aproveitamento até aqui, com seis pontos, podendo se tornar líder em caso de simples vitória. Já o Toulouse acumula uma vitória e uma derrota, estacionando na 12ª colocação.

