Resultado AEK x Milan pela Uefa Europa League 2017/18 (0-0)

Confira nosso pós-jogo: Milan decepciona, não vence AEK Atenas e aumenta pressão sobre Montella

O Milan vai a oito pontos e se mantém na liderança da chave, com o AEK que agora soma seis pontos. Completam a classificação o Austria Viena com quatro pontos e o Rijeka com três.

Na segunda etapa, o jogo melhorou bastante na primeira metade com chances claras por ambas as equipes, mas que com o passar do tempo, se contentaram com o empate que se concretizou ao apito final.

O primeiro tempo foi uma partida equilibrada, pobre tecnicamente e com as duas equipes que erraram muito mais do que acertaram.

48'' FIM DE JOGO: AEK 0X0 MILAN

45'' Três minutos de acréscimos.

45'' Vez do Milan chegar com Çalhanoglu que cruza, mas ninguém alcança a bola.

44'' Johansson arrisca de longe e a bola sai pela linha de fundo. As duas equipes parecem satisfeitas com o empate até aqui.

42'' O jogador já está de volta e a partida recomeça.

40'' Partida paralisada para atendimento de Vranjes.

36'' Mexe pela última vez o Milan também: sai André Silva e entra Kalinic.

33'' Última mudança no AEK: sai Araujo e entra Giakoumakis.

30'' Partida fica novamente mais truncada com poucas ações ofensivas de perigo.

25'' Lançamento de Romagnoli para André Silva, mas o português é pego em impedimento.

23'' Progressão de Gallo ao ataque que termina em finalização, nas mãos de Donnarumma.

22'' André Silva tenta uma bicicleta na área, mas manda sem direção.

22'' Segunda mudança do Milan: sai Locatelli e entra Kessie.

20'' AEK muda novamente: sai Bakasetas e entra Galanopoulos.

19'' Contra-ataque do Milan com Çalhanoglu que arrisca de fora da área e Anestis espalma.

17'' Cruzamento de Gallo para Livaja que cabeceia por cima.

15'' Primeira mudança no AEK: sai Lazaros e entra Livaja.

14'' UUUUHHH! Lazaros manda um chutaço de fora da área e manda perto do gol. Partida melhora sensivelmente nessa segunda etapa.

13'' Montolivo tenta o passe para Bonucci na área e por pouco, o zagueiro não completa para o gol.

12'' Cosic recebe o primeiro cartão amarelo para o time grego.

10'' NA TRAVE! Montolivo recebe belo passe na área e chuta, a bola bate caprichosamente na trave e sai. O Milan é outro com Suso em campo.

8'' Milan cresce na partida e ataca com muito mais incisividade.

5'' Após boa troca de passes no ataque, Milan finaliza jogada com Çalhanoglu, mas sem perigo.

4'' Simoes arrisca de fora da área, mas Donnarumma defende sem problemas.

2'' Vranjes consegue o cabeceio, mas manda pra fora.

1'' Helder Lopes avança pela esquerda e consegue um escanteio.

0'' Bola rolando para a segunda etapa.

O AEK retorna com o mesmo time.

O Milan volta com uma mudança: saindo Cutrone e entrando Suso.

Já o Diavolo está com muita dificuldade de armação. O time até consegue manter a posse de bola até certo lugar do campo, mas não consegue organizar nada na frente, deixando os centroavantes André Silva e Cutrone completamente avulsos da partida.

O AEK propõe uma marcação pressão na saída de bola do Milan, deixa pouquíssimos espaços atrás e tenta assustar no ataque com boas participações de Lazaros, Gallo e Helder.

A primeira etapa foi marcada por muita marcação de ambas as equipes e poucas chegadas de perigo.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! AEK 0x0 Milan.

45' Cruzamento para a área e Montolivo tira para escanteio. Na sequencia da cobrança, Gallo tenta chute cruzado, mas manda pra fora.

43' Bonucci vai mais uma vez ao ataque e tenta finalização, mas manda por cima.

41' Bakasetas recebe atendimento médico nesse momento.

40' Locatelli comete nova falta dura e dessa vez, recebe o cartão amarelo.

39' Çalhanoglu erra domínio de bola e comete falta em seguida.

35' Lançamento de Bonucci para Montolivo, mas o italiano não consegue o domínio.

34' Helder aplica belo drible pra cima de Musacchio, mas Borini faz bem a cobertura e consegue o tiro de meta.

30' Falta feia de Locatelli em Simoes, a torcida chia, mas não é mostrado cartão para o volante italiano.

28' Lançamento de Locatelli para Cutrone, a zaga afasta parcialmente e André Silva consegue o domínio na área, mas com o braço.

26' Boa troca de passes entre André Silva e Çalhanoglu, mas o meia turco erra o passe final para Cutrone. Na sequencia, Musacchio faz lindo corte evitando o contra-ataque grego.

23' O AEK segue sendo mais perigoso em campo, com mais decisão em seus ataques. O Milan toca a bola com calma, mas faltam ideias na parte de criação.

20' Bonucci carrega a bola ao campo de ataque e tenta passe em profundidade, mas erra completamente.

18' Na cobrança, a barreira milanista consegue desviar para escanteio.

17' Musacchio comete falta na entrada da área e recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

15' Milan toca a bola e a torcida grega vaia muito.

13' Contra-ataque do AEK que termina na finalização de Helder, mas Donnarumma consegue rebater o arremate. Na sequencia, falta perigosa para o time grego.

11' UUHH! Primeira chegada mais perigosa da partida com Rodrigo Gallo que arrisca de fora da área e bola passa perto.

10' AEK começa a gostar do jogo e ficar mais com a posse de bola. Milan no momento, está sem saída de bola com a pressão na marcação do time grego.

6' Jogo bem travado até o momento com várias tentativas, mas muitos erros.

3' Tentativa de virada de jogo por parte do AEK, mas a bola sai. Posse de bola para o Milan.

2' Borini tenta cruzamento para a área, mas a defesa grega afasta.

0' Bola rolando para AEK x Milan.

Equipes entram em campo ao som do hino da Uefa Europa League.

O time grego jogará com o uniforme todo amarelo e o italiano vai com seu todo branco.

Já o Milan vai de: Donnarumma; Musacchio, Bonucci e Romagnoli; Borini, Locatelli, Montolivo, Çalhanoglu e Ricardo Rodríguez; Cutrone e André Silva. Treinador: Vincenzo Montella

O AEK vai assim: Anestis; Vranjes, Cosic e Bakakis; Galo, Johansson, Simoes, Helder e Lopes; Bakasetas e Christodoulopoulos, Araujo. Treinador: Manolo Jimenez

Equipes confirmadas para o duelo.

O árbitro da partida será o português Manuel De Sousa.

Pelo lado rossonero, o ex-capitão do time, Riccardo Montolivo, assumiu que esperava jogar mais na temporada atual do time, mas que cabe a ele próprio fazer com que o treinador o escale mais vezes: "Esperava sim jogar mais, mas o treinador faz escolhas legítimas e escolhe quem lhe da maior garantia. Cabe a mim trabalhar e mostrar que ele está errando, mas creio que seja uma coisa super comum do futebol.", falou.

Destaque do jogo em Milão, o goleiro Anestis também participou da coletiva de imprensa e elegeu a torcida como fundamental para a equipe conseguir um bom resultado, assim como na Itália: "Em Milão, os 4 mil nos deram uma motivação a mais para conquistar um bom resultado. Dessa vez não será diferente e contamos com todo o apoio deles.", contou.

Europa League: AEK x Milan em tempo real

O jogo será disputado no lendário estádio Olímpico de Atenas que tem capacidade para 69.618 pessoas e deverá receber um público entre 45 e 50 mil. O estádio traz ótimas lembranças ao Milan que venceu duas edições de Champions League (1994 e 2007) nesse campo.

Em compensação, Suso que era dúvida, foi convocado normalmente, mas deve ficar como opção no banco.

Já no Milan, alguns atletas ficam de fora como: Bonaventura, Antonelli, Calabria e Biglia.

No ataque, outra dúvida para Manolo Jimenez. Um entre Sergio Araujo e Livaja será titular ao lado de Lazaros, velho conhecido do futebol italiano.

O AEK terá o sério desfalque de seu capitão que teve uma séria lesão e volta só em 2018: Petros Mantalos. Em seu lugar, a dúvida fica entre: Ajdarevic e Bakasetas.

FIQUE DE OLHO: André Silva, atacante do Milan: O jovem português tem tido poucas oportunidades no campeonato italiano, mas na Europa League, tem sido um dos destaques da competição com gols e boas atuações. O Diavolo vive fase complicada e uma grande partida na Grécia, pode credenciar o jogador para ser titular no final de semana também.

FIQUE DE OLHO: Lazaros Christodolopoulos, meia-atacante do AEK: O grego de 30 anos tem experiência no futebol italiano e certamente, ajudará o time a encontrar brechas no sistema defensivo do Milan para arrancar uma vitória diante dos fanáticos torcedores do AEK.

Já no Milan, o clima é de grande competitividade também, já que Vincenzo Montella tratou que ressaltar as qualidades do time grego, mas afirmou que sua equipe está indo ao jogo para consolidar a primeira colocação da chave e se diz tranquilo quanto a pressão no cargo pelos maus resultados nos últimos jogos: "Eles têm um time muito dinamica e eficiente, mas estamos aqui para consolidar a nossa posição. Pressão? Conheço os riscos da profissão, mas vejo a confiança que me é dada diariamente. A sociedade precisa de resultados e eu também, logo, remamos no mesmo barco.", comentou o italiano.

AEK x Milan ao vivo

Na coletiva de imprensa, o treinador do AEK, Manolo Jimenez, mostrou respeito ao adversário, considerando-o como um gigante adormecido, mas também deixou claro que tentará vencer o jogo para assumir a liderança do grupo: "O Milan é sempre um grande clube. Hoje pode parecer que está adormecido, mas sabemos que um gigante pode acordar a qualquer momento. Amanhã será como uma final para nós, mesmo que não seja decisiva para a qualificação, afinal, ainda faltará dois jogos. Entretanto, vencendo a partida, nos daria a liderança momentânea da chave e a possibilidade de permanecer nessa posição.", salientou o espanhol.

O último duelo tem pouco mais de duas semanas, quando se enfrentaram e Milão e com ótima atuação de seu goleiro, o AEK conseguiu levar um ponto do Milan em San Siro.

Na história, essas equipes se enfrentaram cinco vezes com duas vitórias do Milan, uma do AEK e dois empates.

Vem de derrota no clássico diante da Juventus, em casa, por 2 a 0. Leia mais aqui.

Já o Milan, lidera a chave com sete pontos ganhos em três duelos.

Em seu último compromisso, visitou o Panionios pela liga local e venceu por 1 a 0.

O AEK ocupa atualmente a segunda colocação no grupo D com cinco pontos em três partidas.

Boa tarde leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre AEK x Milan, pela quarta rodada da Uefa Europa League, a partir das 16h05 (de Brasília), no estádio Olímpico, em Atenas, na Grécia.

Minuto a minuto de AEK x Milan, pela Uefa Europa League