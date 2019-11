Telstar 18: Adidas revela bola para disputa da Copa do Mundo 2018

A espera acabou. Nesta quinta-feira (9), a Adidas divulgou, de forma oficial, qual bola será utilizada nos gramados russos na Copa do Mundo 2018. "Velha conhecida", a Telstar, bola utilizada nas copas de 1970 e 1974, irá brilhar na Rússia no ano que vem, com a mesma denominação, adicionando apenas o número 18. A apresentação da redonda foi feita uma live da fabricante da própria, que contou com a participação de caras como Lionel Messi, Zinédine Zidane e Kaká. Veja abaixo.

Definida como um "clássico reinventado", a Telstar os clássicos gomos pretos e brancos transformados em estampas metálicas e artes gráficas com efeito texturizado. A bola recebe esse nome por conta da sua posição "estrela da televisão" (TELevision STAR), em referência à Copa de 70, quando ela foi grande destaque na época em que as transmissões de TV do torneio começaram.

Segundo a Adidas, a Telstar 18 será a primeira bola que terá um chip chamado NFC (Near Field Communication), que permite troca de informações entre dispositivos sem a necessidade de cabos ou fios. O dispositivo permite, até, interação com smartphones, algo incrivelmente tecnológico e inovador.

A bola fará sua estreia nos gramados russos já neste final de semana, mais exatamente no confronto entre a anfitriã Rússia e a Argentina, em amistoso, que será realizado em Moscou, no próximo sábado (11), às 11h (de Brasília).

Confira abaixo o nome de todas as bolas já utilizadas nas Copas desde 1970 (todas pela Adidas)

Telstar - Copa do Mundo 1970 (México)

Telstar Durlast - Copa do Mundo 1974 (Alemanha Ocidental)

Tango - Copa do Mundo 1978 (Argentina)

Tango Espana - Copa do Mundo 1982 (Espanha)

Azteca - Copa do Mundo 1986 (México)

Etrusco - Copa do Mundo 1990 (Itália)

Questra - Copa do Mundo 1994 (Estados Unidos)

Tricolore - Copa do Mundo 1998 (França)

Fevernova - Copa do Mundo 2002 (Japão e Coreia do Sul)

Teamgeist - Copa do Mundo 2006 (Alemanha)

Jabulani - Copa do Mundo 2010 (África do Sul)

Brazuca - Copa do Mundo 2014 (Brasil)