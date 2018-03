Kessié faz promessa caso Milan conquiste Copa Itália e se classifique à Champions League

Google Plus

Homem de confiança do técnico Gennaro Gattuso, o meio-campista Franck Kessié fez uma promessa ousada durante entrevista ao canal Sky Sports Italia caso o Milan conquiste a taça da Copa Itália e se classifique à Uefa Champions League 2018/19. O marfinense, de 21 anos, está disposto a ir andando da área central de Milão até o centro de treinamento do clube, cujo nome é Milanello.

O Milan disputará a final da Copa Itália contra a Juventus, no dia 9 de maio, no Olímpico, em Roma. A tarefa de se qualificação para a Champions é mais árdua, já que os rossoneri ocupam a sexta posição na tabela de classificação da Serie A. A equipe que abre o G-4, zona que dá acesso à competição continental, é a rival Internazionale, que tem cinco pontos a mais que o Diavolo a dez jogos do fim da liga – os rivais de Milão têm uma partida a menos para disputar.

"Sim", respondeu Kessié quando questionado se o Milan pode conquistar se classificar à Champions League. "Nós trabalhamos bastante e muito bem. Se vencermos, irei a pé de Milão a Milanello", completou.

Ao término da entrevista, Kessié endossou a promessa caso o time milanês levante o troféu da Copa Itália e avance para a Champions League 2018/19: "Irei a pé até Milanello com o cabelo raspado [risos]".

Segundo o Google Maps, Kessié teria que percorrer uma distância de 46,3 km (9h32min) para ir andando da área central de Milão (partindo na direção norte na praça Piazza del Duomo até chegar à via SP233) até Milanello.

Para seguir em busca do G-4, o Milan enfrentará a líder Juventus às 15h45 do sábado (31), no Allianz Stadium, em Turim, pela 30ª rodada da Serie A. Os comandados de Gattuso ainda não perderam na liga em 2018.