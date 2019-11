Semifinais da Champions League promovem reencontros para James Rodríguez e Salah

As semifinais da Uefa Champions League, definidas na manhã desta sexta-feira (13), reservam dois reencontros de jogadores com seus ex-times. Ambos negociados antes do início da temporada atual, James Rodríguez e Mohamed Salah enfrentarão Real Madrid e Roma, respectivamente. O colombiano é titular no meio-campo do Bayern de Munique, enquanto o atacante egípcio é o principal destaque do Liverpool.

James Rodríguez

Rodríguez assinou contrato de empréstimo com o Bayern de Munique em julho do ano passado. Vínculo até 30 de junho de 2019, e os bávaros detêm opção de compra ao término do compromisso. À época, o presidente do clube alemão, Karl-Heinz Rummeigge, afirmou que a contratação de Rodríguez era um pedido do então técnico Carlo Ancelotti, que não durou três depois depois da chegada do armador.

James foi contratado pelo Real Madrid após a Copa do Mundo de 2014. Terminou como artilheiro do Mundial disputado no Brasil, com seis gols. Em três anos defendendo os merengues, o meia conquistou duas Uefa Champions League, dois Mundial de Clubes da Fifa e uma La Liga. Ele deixou o clube com 111 jogos, 36 gols e 41 assistências.

Rodríguez não teve regularidade em sua última temporada com os merengues e acabou sendo pouco aproveitado por Zinedine Zidade, técnico do Madrid. Em entrevista concedida ao programa "El Chiringuito", do canal de televisão espanhol Mega, ele comentou sobre sua saída da equipe madrilenha e seu relacionamento com o treinador.

"Os números estavam lá, mas cada treinador tem seus jogadores e isso é totalmente respeitável. Não sei se há sentimento com Zidane ou não, mas cada treinador tem os seus gostos. Não sei se foi injusto comigo. Quando eu trava, fazia coisas boas, mas não temos que pensar mais sobre isso", afirmou o meia.

Embora esteja emprestado ao Bayern, o colombiano poderá jogar contra o Real. Isso porque a Uefa anula a cláusula que impede o jogador de enfrentar o time alemão estando emprestado ao Madrid.

Salah

Salah e James Rodríguez em jogo da Champions League na temporada passada, no Santiago Bernabéu (Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Diferentemente de Rodríguez, Salah deixou a Roma em ótima fase. Na temporada passada, marcou 19 gols e deu 15 assistências em 41 partidas. Agora, no Liverpool, o egípcio prova, jogo após jogo, que os € 42 milhões (R$ 156,1 milhões) foram muito bem investidos.

O camisa 11 dos Reds já balançou as redes 39 vezes e distribuiu 13 passes para gol em 44 vezes que entrou em campo na temporada atual. É o artilheiro disparado do time inglês. No ranking de artilharia da Champions, ele tem oito gols, estando atrás apenas de Cristiano Ronaldo, que soma incríveis 15 tentos.

Em entrevista ao site oficial do Liverpool, em dezembro, Salah recordou o período na Roma. "Eu tive dois grandes anos na Roma, fui muito, muito feliz lá. Não é um lugar fácil de se jogar, seja fora ou no Olímpico. Existe muita pressão da torcida, e isso é o diferencial. Eu não sei explicar, mas é um clube diferente, tudo é muito incrível lá, os torcedores são muito apaixonados", declarou.

Salah vestiu a camisa da Roma em duas temporadas: 2015/16 e 2016/17

Após os confrontos serem definidos, o perfil da Roma no Twitter desejou boa sorte ao atacante em seu retorno ao Estádio Olímpico. "Seremos oponentes por 180 minutos, mas aconteça o que acontecer, continuaremos amigos por toda a vida. Ansioso para vê-lo novamente, @ 22mosalah!", escreveu.