Irã divulga pré-lista para Copa do Mundo com 35 nomes e surpresas entre os escolhidos

A seleção do Irã divulgou na segunda-feira (14) a pré-lista da convocação para a Copa do Mundo. Carlos Queiroz selecionou 35 nomes para ir à Rússia, entre eles a dupla Massoud Shojaei e Ehsan Hajsafi, afastados em 2017 por enfrentarem o Maccabi Tel Aviv, de Israel, pela Liga Europa. O treinador português revelará os 23 finais no dia 4 de junho.

Os jogadores foram afastados depois de disputarem uma partida válida pela terceira fase classificatória da Liga Europa. Na ocasião eles defendiam o Panionios, da Grécia, e se recusaram a jogar a primeira partida contra os israelenses, mas no jogo de volta resolveram atuar contra o Maccabi Tel Aviv.

A decisão causou fúria na população iraniana, principalmente em Mohammad Reza Davarzani, Ministro de Esportes do país. O político disse que era inaceitável para seu povo ver os jogadores atuarem contra “representantes de um regime repugnante”. Apesar das ameaças, a federação conseguiu contornar o problema e convocou os atletas, que já haviam participados de amistosos esse ano.

Outro destaque da convocação é o atacante Alireza Jahanbakhsh, que joga pelo AZ Alkmaar, da Holanda. O jogador foi o artilheiro do campeonato holandês com 21 gols marcados, o primeiro asiático a se tornar o maior goleador de uma liga europeia. Quem não se incomodará com o frio da Rússia é Milad Mohammadi. O atleta joga no Akhmat Grozny, da primeira divisão do Campeonato Russo e é companheiro do brasileiro Léo Jabá.

O Irã estreia na Copa do Mundo no dia 15 de junho contra o Marrocos, em São Petersburgo. Em seguida enfrenta a Espanha, no dia 20, em Kazan. E encerra a primeira fase contra Portugal, em Saransk, no dia 25.

Confira a pré-lista completa:

Goleiros: Alireza Beiranvand (Persepolis), Seyed Hossein Hosseini (Esteghlal), Rashid Mazaheri (Zob Ahan) e Amir Abedzadeh (Maritimo);

Defensores: Ramin Rezaeian (Ostende), Voria Ghafouri (Esteghlal), Steven Beitashour (Los Angeles FC), Seyed Jalal Hosseini e Mohammad Ansari (Persepolis), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Sadd), Pejman Montazeri e Omid Nourafkan (Esteghlal), Milad Mohammad (Akhmat Grozny) e Saeid Aghaei (Sepahan);

Meio-campistas: Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Massoud Shojaei (AEK Atenas), Ahmad Abdolahzadeh (Foolad), Saman Ghoddos (Östersund), Mahdi Torabi (Saipa), Ashkan Dejagah (Notthingham Forest), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Olympiacos), Ali Karimi (Sepahan), Soroush Rafiei (Al-Khor), Ali Gholizadeh (Saipa) e Vahid Amiri (Persepolis);

Atacantes: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar), Karim Ansafirid (Olympiacos), Mahdi Taremi (Al-Gharafa), Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Reza Ghoochannejhad (Heereveen) e Kaveh Rezaei (Charleroi).