Duelos de artilheiros: Polônia de Lewandowski mede forças com Senegal de Mané

Fechando a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, Senegal e Polônia fazem suas estreias na competição nesta terça-feira (19) às 12 horas no horário de Brasília na Arena Spartak em Moscou.

A partida marca o confronto de atacantes badalados, por Senegal de Sadio Mané e a Polônia com Robert Lewandowski. Os atacantes do Liverpool e Bayern de Munique respectivamente, são as grandes esperanças de suas seleções para avançar de fase.

Com mistérios na escalação, Polônia encerra preparação

O técnico Adam Nawalka não fez nenhuma questão de dar pistas na escalação, a única certeza é Lewandowski principal destaque do time. As dúvidas estão em todos os setores, inclusive no gol. O zagueiro Kamil Glik se recupera de lesão e ainda é dúvida para a partida.

O treinador da Seleção Polonesa elogiou seu destaque Lewandowski e disse ser fundamental para o desempenho " Lewa é muito importante para o time, é o capitão, é uma estrela. Mas nós queremos deixar claro que o que conta é o time, acima de jogadores. Robert é incrível, ajuda os companheiros o tempo inteiro, e o ambiente no time é ótimo. Espero que amanhã consigamos nos mostrar um grande time ".

Senegal volta a disputar uma Copa

Desde 2002, a Seleção de Senegal não sabe o que é disputar uma Copa do Mundo, a última campanha da equipe foi de destaque, os Africanos desbancaram França e Uruguai chegando até as quartas de final no Mundial da Coreia/Japão.

A seleção sofreu um desfalque de última hora, o lateral esquerdo Saliou Ciss teve uma lesão no tornozelo em amistoso contra Luxemburgo e não conseguiu se recuperar, sendo cortado da convocação.

O técnico de Senegal, Aliou Cissé é o único negro no cargo, para ele é importante, mas revelou incomodo com a situação: "É verdade, sou o único negro, mas este é um longo debate e não tem a ver com futebol. O futebol é um esporte universal, a cor da pele não deveria ser algo relevante. Mas sim, é importante ter um técnico negro"