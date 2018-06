Stanislav Cherchesov elogia atuação da Rússia e exalta atletas convocados: “Estão cheios de vida”

A Rússia na tarde desta segunda-feira (19) praticamente concretizou a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, contando também com a provável eliminação do Egito ainda na primeira fase após o resultado de 3 a 1. Porém, nada está 100% definido dentro do grupo.

Stanislav Cherchesov, técnico da Rússia, analisou o desempenho da anfitriã perante a seleção do Egito. Ele explicou o segredo para garantir a vitória.

“Precisávamos ganhar para atingir os nossos objetivos. Os egípcios também, para continuar com possibilidades. Estávamos em dois polos psicológicos e o Egito nem sempre conseguiu gerir expectativas, não pode ser sempre o número um e acusar a pressão".

Além disso, o técnico relembrou o trajeto que vem percorrendo a seleção. Zhirkov foi elogiado pela marcação em cima de Mohammed Salah, assim como todos os jogadores que o técnico levou foram exaltados.

"Esta manhã Zhirkov estava apto e conseguimos cumprir o objetivo de conseguirmos controlar o Salah. Não é por acidente que temos duas vitórias. Os 23 jogadores estão aptos para jogar, o banco está cheio de vida".

Por fim, Stanislav Cherchesov falou rapidamente sobre uma visão geral do trajeto até a Rússia, basicamente fazendo uma reflexão sobre os resultados de hoje em dia, que foi tudo aprendizado com os erros.

"Toda a gente se lembra dos nossos jogos no passado, contra equipas com quem nos preparámos e não conseguimos. Aprendemos com os nossos erros", concluiu.