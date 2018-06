Jogo Arábia Saudita x Egito AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018

INCIDENCIAS: Terceira rodada do Grupo A da Copa do Mundo.

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Arábia Saudita x Egito válido pela terceira rodada do Grupo A da Copa do Mundo. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida!

Embora a maioria dos técnicos muçulmanos garanta que mudar os hábitos de alimentação, hidratação e sono, além de passar os treinos para o horário noturno durante 28 dias não afeta o rendimento, mas outros treinadores, médicos e nutricionistas discordam.

a mesma forma que Egito, Tunísia e Marrocos, as outras três seleções árabes na Copa - todas eliminadas na segunda rodada -, a Arábia Saudita e seus jogadores mudaram sua rotina diária e treinamentos para se adaptarem ao Ramadã, o mês do jejum sagrado do islã, que coincidiu com maio.

Pizzi chegou em cima da hora, em novembro do ano passado, e quase não deixou sua marca em um grupo que teve três treinadores no último ano e que acabou perdendo pelo caminho parte de sua identidade.

O ex-técnico do São Paulo durou apenas dois meses e cinco partidas no cargo, depois de duas vitórias e três derrotas.

A Arábia Saudita conquistou com facilidade a vaga nas Eliminatórias asiáticas sob o comando do holandês Bert van Marwijk, que nove meses antes da Copa do Mundo foi substituído pelo argentino Edgardo Bauza.

No outro lado do campo, o técnico Juan Antonio Pizzi também vai para o último jogo de sua seleção no Mundial marcado por duras críticas.

Neste clima, e com o objetivo de conquistar a primeira vitória de um país árabe neste Mundial, a principal novidade pode ser a estreia do goleiro El Hadary, que, aos 45 anos, quatro meses e nove dias, bateria assim o recorde de jogador mais velho a entrar em campo em uma Copa do Mundo, superando o colombiano Farid Mondragón.

"Não quero agora falar de renovações de contrato, ponto. Mesmo se tivéssemos conquistado todos os objetivos que eu queria, agora é diferente para mim. Tenho que agradecer aos jogadores. Muitos deles não tinham chegado a este nível, era a primeira vez nas suas vidas que estavam em um torneio deste tamanho", afirmou.

O argentino garantiu que não dará nenhum passo adiante para renovar o contrato se 90% dos torcedores e os diretores egípcios desaprovarem seus métodos.

Os números do Egito - duas derrotas, quatro gols contra, um a favor - e as atuações fracas ameaçam a permanência do técnico Héctor Cúper, que trouxe a seleção à Copa do Mundo.

Esse problema já tinha sido apresentado contra o Uruguai, que mesmo com dificuldades no ataque, conseguiu chegar ao gol da vitória no final do jogo, com José María Giménez.

Apesar de alguns lampejos e de um gol de pênalti, o atacante não conseguia dar continuidade aos lances, em parte pelas más condições físicas, mas também pela deficiência da seleção egípcia no setor de criação.

Arábia Saudita x Egito ao vivo

No entanto, nenhum deles brilhou como se esperava. Depois da lesão no ombro que sofreu na final da Liga dos Campeões, Salah assistiu à partida de estreia, contra o Uruguai, do banco de reservas, e pouco rendeu em campo no jogo contra a Rússia, na segunda rodada.

Os 'Faraós' desembarcaram na Rússia querendo voltar à vitrine do futebol depois de 28 anos de ausência do torneio e com a esperança depositada em uma geração de jogadores que começam a despontar na Europa, como o meia Mohamad Elneny, do Arsenal, além de um dos grandes astros do futebol mundial na última temporada, o atacante Mohammed Salah, do Liverpool.

Já sem chances de classificação às oitavas de final, Arábia Saudita e Egito se enfrentarão pela última rodada do grupo A com dúvidas sobre a permanência dos dois técnicos após uma Copa do Mundo decepcionante.