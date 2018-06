Pogba critica vaias dos torcedores e ressalta classificação da França: “Conseguimos nosso objetivo”

Google Plus

França e Dinamarca foram os responsáveis por fazerem o pior jogo da Copa do Mundo, até agora. A partida também registrou o primeiro 0 a 0 da competição, na Rússia. Incomodados pelo baixo nível apresentado em campo, os torcedores vaiaram os jogadores.

Quem não gostou das vaias foi Paul Pogba. O jogador do Manchester United criticou a atitude dos torcedores que estavam presentes no Estádio Lujniki, em Moscou. O meia francês foi um dos poupados por Didier Deschamps, e sequer entrou em campo, mas fez questão de deixar suas palavras e pedir uma atitude diferente dos torcedores.

“Não sei se foram todos os franceses (que vaiaram). Eles vieram para ver um espetáculo. De nossa parte, conseguimos nosso objetivo, que era classificar em primeiro. Era nosso objetivo, o objetivo de todo mundo. Não sei se faria diferença com 5 a 0 ou 10 a 0. O mais importante era a classificação, e conseguimos. O que posso dizer? Precisamos de todo mundo. O torcedor é o 12º jogador. Precisamos dele. Precisamos de torcedor, não de espectador”, reclamou.

Pogba ressaltou que a França se classificou em primeiro, e não ligou por não ter entrado na partida. O meia pede agora tranquilidade para que a equipe vá mais longe na competição.

“Já falei, vou me repetir: estamos nas oitavas de final, e o que importa é a equipe. Estamos classificados. Conseguimos isso. Passa muito rápido, e vamos nos concentrar com tranquilidade”, afirmou.

A França enfrentará no sábado (30) a Argentina, às 11h, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Mundo.