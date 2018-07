Espanha e Rússia medem forças por vaga nas quartas da Copa do Mundo

INCIDENCIAS: Partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2018, realizada no Estádio de Lujniki

Já ouviu o ditado: é nessa hora que se separa os homens dos meninos? Pois é. Espanha e Rússia se enfrentam neste domingo (01), às 11 horas, no Estádio Lujniki, na Rússia. As seleções vem em momentos distintos nessa Copa do Mundo.

Pelo lado dos russos, há muita empolgação por conta do bom rendimento na fase de grupos, onde a equipe de Stanislav Cherchesov ficou em segundo lugar, goleando na abertura do torneio e só perdendo um jogo. Já no lado espanhol, o clima foi de tensão nos primeiros dias de Copa.

Após a saída de Julen Lopetegui que, de acordo com a Federação espanhola, não comunicou sua negociação com o Real Madrid com antecendência e por isso foi demitido, o ex-jogador do clube madrilenho, Fernando Hierro foi o escolhido para substituí-lo e comandar o time de craques da Espanha.

E mesmo com toda polêmica envolvida, a equipe do zagueiro Sergio Ramos levou um susto em sua primeira partida, onde empatou por três a três, contra Portugal. Porém, nos jogos seguintes, a seleção tratou de acabar com qualquer "uruca" pregada e se classificou, sem sustos para a fase de mata-mata do torneio.

Ambos os treinadores não revelaram ao certo as suas escalações iniciais. Na coletiva deste sábado (30),o treinador Stanislav Cherchesov falou sobre um confronto antigo, na época em que defendia o gol do Spartak Moscou, com Hierro. Na Copa dos Campeões da UEFA, antiga UEFA Champions League, onde o time russo eliminou o Real Madrid, nas quartas de final do torneio, em 1991.

"Naquela época os espanhois eram os favoritos. Mas há um ditado na Rússia que diz: "Qualquer um pode ser Deus se trabalhar duro". Hierro era um grande jogador, o estádio era diferente, mas conseguimos ganhar dos espanhóis. Ninguém imaginava que era possível, mas ganhamos". - declarou o treinador.