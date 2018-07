Por valor recorde para goleiros, Alisson é o novo reforço do Liverpool

Se um bom time começa por um goleiro de qualidade, o Liverpool já começa a montar a sua esquadra, de forma impecável. O arqueiro brasileiro, Alisson Becker é o mais novo atleta dos Reds. O jogador, que disputou a última Copa do mundo com a Seleção brasileira, chega com status de titular absoluto, após a falha grave do jovem goleiro alemão Loris Karius, na final da Liga dos Campeões da Europa.

O arqueiro foi anunciado como reforço do clube inglês, que vinha negociando há algumas semanas com a Roma e pagou € 62,5 milhões (R$ 278 milhões) fixos mais € 10 milhões (R$ 44 milhões) variáveis, segundo o clube italiano. O brasileiro teria um salário de cerca de € 5 milhões por temporada, de acordo com a imprensa italiana.

Ainda de acordo com os jornais da Europa, o goleiro vinha sendo especulado no Chelsea, caso Courtois saísse, e no Real Madrid. Porém, os reds foram os únicos a fazer uma proposta oficial pelo arqueiro brasileiro, que já conversava com o treinador alemão sobre o clube e moradia próximas as instalações do Liverpool.

"Estou muito feliz, é um sonho que está se tornando realidade usar uma camisa tão prestigiada, de um clube desde tamanho. Na minha carreira, é um grande passo fazer parte deste clube e desta família. Podem estar certos de que darei tudo de mim", disse Alisson em entrevista ao site oficial do Liverpool.

Com essa transação, Alisson se tornou o goleiro mais caro da história, superando Gianluigi Buffon, quando se transferiu para a Juventus, em 2001, por 53 milhões de euros e seu compatriota, Ederson que se transferiu para o Manchester City na temporada passada, por 40 milhões de euros.

O jogador fará parte do planejamento de Jurgen Klopp, que tem como objetivo principal, voltar a ganhar troféus de expressão, como no passado, visando em particular, a Liga dos campeões da europa.