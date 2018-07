Chocolate! Arsenal atropela no segundo tempo e vence PSG pela Champions Cup

Na sua terceira rodada da International Champions Cup, Arsenal e Paris Saint-Germain jogaram, na manhã deste sábado (28), no Estádio Nacional de Singapura, uma partida que tinha indícios de não sair sequer um vencedor, quem dirá sair gols. Mesmo o torcedor, seja inglês ou parisiense, mais otimista, que assistiu o primeiro tempo, não acertaria o placar da partida.

Nem o experiente goleiro Buffon foi capaz de evitar a derrota por cinco a um, diante do time veloz do novo técnico Unai Emery, que comandou o clube de Paris na temporada passada. Porém, o começo do jogo tinha uma atmosfera de ser apenas um amistoso.

A partida iniciou com chances para os dois lados. Com dez minutos de jogo, em cobrança de escanteio, Mkhitaryan cruzou e Mustafi cabeceou forte e levou perigo para o gol de Buffon. três minutos depois, aos 13, Aubameyang fez jogada de velocidade pelo lado direito e cruzou na medida para Ozil tocar de primeira para o fundo das redes e abrir o placar. 1 a 0. O gol de um alívio para o jogador alemão que vinha recebendo diversas críticas e com episódios polêmicos, recentemente. o meia foi capitão do Arsenal, nessa partida. O tento pareceu ter empolgado o time inglês, que se aventurou em seguida ao ataque.

O gabonês e o alemão mostravam entrosamento nas jogadas ofensivas, com troca de passes constante. Entretanto, o trio de ataque do PSG, formado por Weah, Toufiqui e Nkunku, tiveram suas chances para empatar a partida. Weah, filho do ex-jogador francês George Weah, teve uma chance clara de gol, aos 33 minutos, após o erro do zagueiro Mustafi. O atacante chutou forte, e obrigou o jovem goleiro alemão Leno a fazer grande defesa, espamando a bola. Os momentos de perigo eram para os dois lados, mas apenas os gunners atacaram com perigo maior, fazendo com que o goleiro experiente de 40 anos, assegurasse o placar mínimo até a etapa final.

Segundo tempo com chuva de gols e de substituições

Na volta do intervalo, o comandante Unai Emery fez três alterações no time que começou o jogo. Saíram Elneny, Iwobi e Leno, para a entrada de Ramsey, Lacazette e Emliano Martínez. O Paris Saint-Germain começou melhor com jogadas de Rabiot, capitão do time, e Nkunku que apresentava um futebol vistoso, com jogadas de habilidade e velocidade. E o próprio jogador, que exibia seu belo corte de cabelo, que iria igualar a partida. Aos 13 minutos da etapa final, Weah fez boa jogada pela direita e foi derrubado por Kolasinac. O árbitro demorou mas confirmou o pênalti para o time francês. Houve muita contestação dos jogadores dos gunners até a autorização da cobrança.

E só aos 15 minutos é que Nkunku pode cobrar forte e no alto, empatando a partida. 1 a 1. O jogo ficou equilibrado, com poucas chances de gol após o empate. Depois do pênalti, o Arsenal promoveu cinco substituições. Saíram Sokratis, Mustafi, Aubameyang, Mkhitaryan e Ozil, para as entradas de Holding, Chambers, Nelson, Nketiah e Rowe, respectivamente. A partida se encaminhava para um empate sonolento, quando tudo mudou, com as alterações do time de Londres. Aos 21 minutos, Holding faz cruzamento e Lacazette antecipa a marcação e volta a colocar a vantagem favorável para os gunners. 2 a 1. E não deu nem tempo da zaga parisiense respirar.

Porque cinco minutos depois, aos 26 minutos, o atacante francês marca novamente, depois de um bate-rebate na área do PSG, ampliando a vantagem para o Arsenal. 3 a 1. Após o gol foi a vez de Thomas Tuchel fazer a sua sequência de alterações. Saíram Rabiot, Nkunku, Rimane, Soh e Buffon para as entradas de Lo Celso, Bahebeck, Zagre, Sissako e Cibois. Nos gunners, que estreiavam seu terceiro uniforme na cor azul-florescente, saíram Guendouzi e Kolasinac para as entradas de Willock e Niles. A partida já estava menos disputada, com troca de passes sem qualquer efetividade pelo lado das duas equipes.

As únicas novidades na partida não era de lances perigosos à gol ou dribles desconcertantes, e sim de substituições. O Paris Sain-Germain fez suas últimas trocas, promovendo a entrada de Fressange e Postolachi, para as saídas de Diarra e Weah. E só aos 42 minutos de jogo, foi que os torcedores tiveram o que comemorar. Claro que mais os fãs do time de Londres do que do time de Paris, que andava de mal a pior na partida. Em cobrança de escanteio, Holding subiu sozinho e cabeceou para o fundo das redes, para ampliar o marcador e decretar goleada. 4 a 1. Se antes parecia que a partida estava decidida e sem emoção, o gol do zagueiro pareceu ser o "apagar das luzes" no jogo. Mas ainda tinha mais por vir.

Aos 49 minutos, no último lance da partida, Nketiah recebeu cruzado de Lacazette e fechou a conta, decretando a vitória para os gunners. 5 a 1. O Arsenal vai fecha a sua participação no torneio no dia 1º de agosto (quarta-feira), contra o rival Chelsea enquanto o Paris Saint-Germain volta a jogar na próxima segunda-feira (30) contra o Atlético de Madri pela International Champions Cup.