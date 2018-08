Szczesny analisa disputa com Perin na meta da Juventus: "Acho que continuo à frente"

Wojciech Szczesny e Mattia Perin: esses são os responsáveis pela árdua missão de substituir o legado de Gianluigi Buffon na sequência da história da meta da Juventus. Após a saída do ídolo italiano para o PSG, os goleiros disputam o cargo da titularidade da equipe, ainda a ser definida pelo treinador Massimiliano Allegri.

Até o momento, durante a disputa da International Champions Cup, Allegri ainda não dá pistas de quem herdará a vaga. Em dois jogos na competição realizada nos EUA, contra Bayern e Benfica, o comandante revezou os jogadores no início das partidas, os retirando no decorrer das mesmas. Em meio à dúvidas na decisão final, o goleiro Szczesny elogiou seu companheiro, mas revelou crer que merece ser o escolhido como o dono da posição, em entrevista durante a pré-temporada.

“É muito importante que tenha chegado um outro goleiro forte, para mim, o jovem italiano mais forte na posição. No momento, acho que ainda estou à frente na disputa pela camiseta de titular, mas observo que ele está pronto para jogar", afirmou o goleiro à Sky Sports.

Aos 28 anos, o polonês inicia sua segunda temporada no clube de Turim, após terem investido cerca de 12 milhões de euros em sua contratação, junto ao Arsenal, da Inglaterra. Por outro lado, Perín, aos 25, é apontado como um dos herdeiros do trono de Buffon também na Seleção da Itália e chegou recentemente do Genoa, pelo mesmo preço de Szczesny.

Neste sábado (4), a Juventus faz sua terceira participação no torneio preparatório para a temporada regular, diante do Real Madrid, ex-clube de Cristiano Ronaldo, principal contratação da Velha Senhora nesta janela de transferências. A estreia do atacante deve ocorrer somente no início da Serie A, diante do Chievo, no próximo dia 19. Szczesny comentou a chegada do atual melhor jogador do mundo à equipe e também elogiou o restante do elenco.

“Foi uma operação importante, mas a força deste time sempre foi o grupo. Logo, nossa preparação continua a mesma. Certamente ele será de grande ajuda”, disse o polonês.