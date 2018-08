West Ham anunciacontratação de Lucas Perez, ex-Arsenal

Google Plus

O West Ham anunciou a contratação do atacante Lucas Perez, ex-Arsenal. O jogador espanhol chega aos Irons após atuar por empréstimo de dois anos, no Deportivo La Coruña, da Espanha.

Perez é o oitavo reforço do time de Londres nesta temporada, se juntando a Ryan Fredericks, Lukasz Fabianski, Issa Diop, Jack Wilshere, Aindriy Yarmolenko, Fabian Balbuena e Felipe Anderson.

O atacante que se juntou ao Arsenal em 2016, sendo contratado por £ 17,1 milhões, teve poucas oportunidades nos Gunners, marcando apenas sete gols em 21 partidas, antes de voltar a ser emprestado ao La Coruña.

O novo contratado, concedeu uma entrevista ao site oficial do West Ham: “Estou muito feliz por estar aqui em um clube tão histórico. Também estou muito empolgado, já que o West Ham está me dando a chance de ficar na Premier League. Muito feliz por fazer parte desse novo projeto”.

Lucas também se disse motivado, exaltando a torcida e a estrutura do clube: “O West Ham tem grandes fãs e joga em um estádio incrível, então assinar aqui me dá muita alegria. Estou muito motivado”.

Mario Husillos, diretor de futebol da equipe que recebeu o atleta, ressaltou o ambiente no time de Manuel Pellegrini, afirmando que será um cenário perfeito para o sucesso do espanhol.

"Estamos felizes com a chegada de Lucas no West Ham. Ele é um jogador muito experiente, que Manuel e eu conhecemos bem da Espanha. Tem grande qualidade técnica e pode atuar como o atacante principal ou o segundo atacante em um papel mais profundo. Ele marca gols, mas também pode criá-los e se relacionar bem com os meio-campistas. Seu estilo é diferente dos outros atacantes que temos à nossa disposição, e isso dá ao técnico mais opções para o nosso jogo ofensivo”, disse o diretor.

Husillos ainda ressaltou que a adaptação do espanhol deve ser rápida, devido a sua passagem no Arsenal: “Lucas também tem experiência na Premier League com o Arsenal e está familiarizado com a vida aqui em Londres, o que significa que ele levará menos tempo para se adaptar e estar pronto”.

Por último, o dirigente destacou a vontade do jogador em atuar pelos Hammers como um dos principais fatores para a contratação do atleta: “Desde o primeiro encontro que tive com o Lucas, ele deixou bem claro que queria vir para o West Ham United e, para nós, isso é muito importante. Desejamos a ele muito sucesso durante seu tempo aqui”, finalizou.

O West Ham estreia na temporada 2018-19 da Premier League neste domingo (12), às 9h30, contra o Liverpool, em Anfield, casa dos Reds.