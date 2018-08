Jamie Vardy renova contrato com Leicester City por mais quatro temporadas

Em meio a tantas contratações milionárias no mercado do futebol, as vezes a melhor delas, não seria a chegada de um jogador, mas a permanência dele. E foi isso que o Leicester City tratou de fazer. Depois de negociar a renovação do zagueiro Harry Maguire, o atacante Jamie Vardy estendeu o seu contrato por mais quatro anos com os The Foxes, sendo assim até junho de 2022.

Com o receio de perder o ídolo do time, por conta da Copa do Mundo, o clube tratou logo de negociar a permanência do atleta. Logo, esta será a sétima temporada de Vardy com as cores do time inglês. O jogador é mais um exemplo de que a persistência nos sonhos, é 'a alma do negócio'.

Antes do sucesso como atacante do Leicester, Vardy trabalhava em uma fábrida de fibras de carbono para fins medicinais. Era operário, na industrial Sheffield, ao norte da Terra da Rainha, cidade onde nasceu. Saindo de sua cidade, conseguiu assinar com o Stocksbridge Park Steels. No novo clube, recebia cerca de 30 libras (cerca de 172 reais) por jogo. Depois ingressou no Halifax Town, da oitava divisão inglesa, onde marcou 27 gols em 41 jogos. Mas foi só no Fleetwood que o jogador conseguiu se estabilizar como jogador e largar o emprego como operário. A quantia de 150 mil libras fez com que o jogador só se dedicasse ao futebol. No clube, foram 40 jogos e 34 gols.

Com uma temporada impecável na quinta divisão, o atleta despertou o interesse do Leicester, ainda na segunda divisão, que o contratou. De lá pra cá, foram seis temporadas, totalizando 234 jogos e 152 gols, tornando-o como o décimo maior artilheiro da história do clube. Na temporada de 2015/2016, o jogador marcou em 11 jogos consecutivos, quebrando a marca de Ruud Van Nistelrooy, que eram de dez jogos. A dupla com o meia árabe Riyad Mahrez, fez sucesso na época, tanto que Jamie Vardy anotou 24 gols na competição, ajudando o Leicester a conquistarem o inédito título da Premier league.

Na Uefa Champions league, o Leicester conseguiu o feito de ir até as quartas de final, caindo para o Atlético de Madrid. Porém, por conta de diversos momentos bons e ruins, mas principalmente pelos bons, o atacante deixou claro que está em casa e que não pretende sair tão cedo.

“Todos sabem como me sinto ao jogar neste clube de futebol e é uma ótima sensação saber que posso esperar mais quatro anos como jogador do Leicester City. A jornada em que eu, a equipe e o clube estivemos nos últimos anos tem sido incrível. Indo para a nova temporada, é um momento emocionante para Leicester City e estou muito feliz de fazer parte disso”, expressou Jamie Vardy.