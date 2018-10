Guardiola exalta City em primeira vitória na Premier League: "Jogamos em alto nível"

Em jogo disputado no Emirates stadium, o Manchester City venceu o Arsenal por 2 a 0, com os gols de Sterling e Bernardo Silva. A partida foi disputada em alto nível, os Gunners, comandados agora pelo técnico Unai Emery, tentava sair com toque de bola, pelas laterais para municiar o atacante Aubameyang, bem marcado pelos jovens zagueiros Stones e Laporte. Porém, o manager espanhol montou um esquema com três jogadores de velocidade jogando atrás do camisa dez, Aguero, para pressionar a saída de bola do time da casa.

Por isso, Bernardo Silva, Sterling e o estreante Riyad Mahrez foram escalados por Guardiola para não dar um minuto de sossego para a zaga dos gunners que era formada pelos laterais Bellerin e Maitland-Niles e os zagueiros Mustafi e Sokratis. Pelo que falou na entrevista pós-jogo, o treinador espanhol aprovou o desempenho dos jogadores, mesmo com o cuidado com a questão física por conta da Copa do mundo, mas preferiu adotar a cautela, por conta do início da competição.

"Jogamos em alto nível considerando a falta de condição física para muitos dos jogadores que voltaram atrás após a Copa do Mundo. Nosso desempenho foi bom, mas este é apenas o primeiro passo, então continuamos", ponderou o treinador.

Falando sobre o torneio mundial entre seleções, Guardiola também fez questão de falar da atuação do lateral-esquerdo campeão do mundo, Benjamin Mendy. O comandante falou sobre a oscilação no relacionamento com o jogador, que é uma grande atração nas redes sociais, mas que já foi chamado atenção para estar menos tempo falando com os fãs e mais tempo se dedicando nos treinamentos.

"Às vezes queremos matá-lo e às vezes você olha e pensa "wow", que jogador temos. Ele nos dá energia. Mendy tem muitas coisas para melhorar e esperamos convencê-lo a esquecer um pouco as mídias sociais e melhorar algumas coisas", explicou o manager.

Para entender como gostou da partida do City, Guardiola disse que ainda sente que o desempenho da equipe pode melhorar e usou um comparativo com outra partida feita pelos citizens, contra o Chelsea, e enfatizou que o trabalho à longo prazo, pode fazer com que a equipe suba de produção. Mesmo vencendo fora de casa, o treinador deixou claro que o confronto contra os blues foi melhor do que contra o Arsenal.

"Eu disse muitas vezes, o nosso nível médio é alto, você não pode negar isso. Tenho a sensação de que podemos melhorar. Hoje, nossa pressão foi diferente do Chelsea. Entender isso, precisa de tempo. Mas, em geral, Estou mais do que satisfeito com o que vi do Chelsea do que o que vi com o Arsenal", finalizou o treinador.

Na próxima rodada, os Manchester City enfrenta o Huddersfield, no Etihad stadium, casa dos citizes, no domingo (19), às 09h30, horário de Brasília.