Lucas faz golaço, Kane quebra tabu de agosto e Tottenham vence Fulham em Wembley

O Tottenham venceu o Fulham por 3 a 1, em Wembley, pela segunda rodada da Premier League. Com destaque para o brasileiro Lucas Moura, autor de um dos gols da vitória e quem mais atacou os rivais. Trippier e Kane também marcaram para os Spurs. Mitrovic descontou para os visitantes.

A partida começou muito bem para o brasileiro Lucas. Titular da equipe, o meia aproveitou sua chance e mostrou serviço desde o começo. Sua primeira jogada foi aos 7 minutos, quando o atacante aproveitou a sobra de bola de Harry Kane e arriscou de longe, mas sem atingir o gol adversário.

Porém, o seu gol veio a acontecer no final do primeiro tempo. Após uma lambança de Chambers, que afastou mal o perigo, Lucas pegou a bola e carregou até achar um bom ângulo para bater bonito e fazer o terceiro gol com a camisa do Spurs, desde a sua chegada.

Na volta da segunda etapa, o Fulham voltou inspirado para empatar. Aos 7 minutos, o capitão Cairney iniciou a jogada cruzando para Sessegnon, que foi interceptado por Trippier, mas Mitrovic foi mais esperto e aproveitou a sobra para empatar o jogo.

O Tottenham não se dava por vencido e pressionou muito os rivais. O segundo gol dos Spurs veio com Trippier, em belíssima cobrança de falta, onde não deu chances do goleiro Fabri fazer uma defesa.

Minutos depois, o artilheiro e camisa 10, Harry Kane, quebrou uma sina que o perseguia. O atacante não conseguia marcar um gol no mês de agosto, e ficou marcado como uma maldição, porém caiu diante do Fulham. Kane entrou na área e bateu colocado no canto para vencer o goleiro e garantir a vitória do Tottenham nesta segunda rodada.

O Fulham, que ainda não pontuou na Premier League, terá chance de se redimir no próximo sábado (25), quando recebe o Burnley em casa. Já o Tottenham enfrentará o Manchester United na segunda-feira (27), no Old Trafford.