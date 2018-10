Dzeko marca no fim e Roma vence Torino fora de casa na estreia da Serie A

Com a estreia de Torino e Roma no Campeonato Italiano, a equipe comandada por Di Francesco conseguiu derrotar a equipe Granata no Estádio Olímpico de Turim, conquistando três pontos com gol decisivo de Dzeko na tarde deste domingo (19).

Apesar de um primeiro tempo com poucas chances claras de gols, as poucas que houveram acabaram parando na trave. Com uma postura ofensiva, a Roma impôs seu jogo e aos 16 minutos carimbou a trave com a finalização de Kolarov. Já aos 20, De Rossi deu um bom passe para Dzeko, que acabou parando na trave direita do gol de Sirigu.

Visando responder aos ataques do time visitante, a equipe granata chegou com perigo aos 39 minutos com um belo chute do meia venezuelano Ricón, que acabou parando no travessão do goleiro Olsen. Já os cinco minutos finais, não houveram lances perigosos e as duas equipes foram para os vestiários sem anotar gols.

Na segunda etapa, o Torino voltou decido em vencer a partida. Com menos de um minuto de bola rolando, Baselli arriscou um chute de longa distância e Olsen conseguiu desviar a bola para escanteio. Aos três minutos do segundo tempo, o lateral nigeriano Aina tocou para o atacante Falqué balançar as redes, porém com a ajuda do VAR o gol foi anulado, já que o nigeriano estava impedido.

Após o gol anulado, a duas equipes optaram em trabalhar mais a posse de bola, buscando um brecha para abrir o placar. Mesmo com dificuldade na criação a Roma chegou com perigo aos 21 minutos, com um chute perigoso de Cengiz Under, que obrigou o experiente goleiro Sirigu espalmar para escanteio.

Já aos 34 minutos, o atacante Dzeko cabeceou e acertou novamente a trave. Dois minutos após o ataque da Roma, os donos da casa chegaram com perigo após a finalização de Belotti, que acabou sendo evitado por Olsen. Aos 38 minutos, o Torino chegou novamente ao ataque com Falque, que chute rasteiro e colocou o goleiro da Roma para trabalhar novamente.

Quando o empate parecia ser certo na partida, Dzeko mostrou que realmente é uma peça fundamental no ataque giallorosso. Aos 44 minutos, Kluivert partiu para a linha de fundo conseguindo acertar o cruzamento para o atacante bósnio, que acerto um belo chute sem defesas para Sirigu. Mesmo com seis minutos de acréscimo, a equipe comandada por Mazzari sentiu o gol e não conseguiu arrancar um empate, estreando com derrota no campeonato.

A próxima partida da Roma, será contra a Atalanta dia 27, no Estádio Olímpico às 15h30. Já o Torino encara a Inter de Milão no Giuseppe Meazza dia 26, às 15h30 na difícil missão de arrancar três pontos atuando fora de casa.