Spalletti elogia postura da Inter, mas alerta para contra-ataques cedidos após derrota na estreia

Depois da Internazionale estrear com derrota na Serie A, contra o Sassuolo, o técnico nerazzurri, Luciano Spalletti falou com a emissora Sky Sport Italia após a partida deste domingo (19).

O comandante interista, falou sobre as qualidades do Sassuolo, que jogou em seus domínios, e apesar de ter marcado um gol de pênalti, soube aproveitar os contra-ataques para levar perigo à Internazionale.

"O Sassuolo se portou bem nos contra-ataques, porque é fácil se retrancar, esperar e pressionar quando você apenas perde a posse da bola, foi isso que aconteceu conosco hoje, perdemos a bola em momentos cruciais. Jogar entre as linhas defensivas e acertar passes em um meio de campo congestionado é difícil. O campo estava também em más condições. Isso não dependente só do estudo", observou.

Ainda falando sobre o gramado, Spalletti enxergou como uma das condições determinantes para a derrota nerazzurro neste domingo, já que o Sassuolo abriu o placar na primeira etapa, resultado que perdurou até o apito final.

"O campo daquele jeito faz uma grande diferença no resultado se você está tentando manter a posse de bola e acelerar as jogadas de pé em pé. Além disso, a marcação é mais difícil, porque interceptar um passe também se torna complicado para armar um contra-ataque. Sem dúvidas, nós perdemos esse jogo por causa do pênalti e o Sassuolo não se importou em criar muitas chances no ataque a partir do primeiro gol", criticou.

Ao final da entrevista, o comandante falou sobre a melhora da equipe ao longo da competição, e apesar da derrota, elogiou o desempenho da Internazionale

"A equipe hoje jogou um jogo que precisa ser repetido mais vezes ao longo da temporada. Concedemos muitos contra-ataques e tivemos dificuldade em encontrar espaços no ataque com todo mundo na retranca, especialmente após o gol", finalizou.