Berardi faz de pênalti e Sassuolo bate Internazionale na rodada de abertura da Serie A

A estreia da Internazionale na Serie A certamente não foi o que o torcedor nerazzurro esperava. Jogando fora de casa, o time acabou derrotado pela Sassuolo por 1 a 0. O gol dos neroverdi foi marcado por Berardi, de pênalti, ainda no primeiro tempo.

Sem muita criatividade, a Inter teve poucas chances na primeira etapa, e viu o Sassuolo desperdiçar boa chance logo aos 4, quando Bourabia recebeu de Boateng e finalizou forte, exigindo grande defesa de Handanovic. Icardi foi a peça mais perigosa do time de Milão, mas não causou grandes problemas a Consigli.

Aos 26, Miranda derrubou Di Francesco na área e o Sassuolo teve a chance que precisava para transformar a superioridade em gol. Berardi cobrou o pênalti no lado direito, Handanovic acertou o canto, mas não evitou o 1 a 0. Com Politano e Lautaro pouco entrosados, o time da Inter teve dificuldades para criar e foi para o intervalo em desvantagem.

Luciano Spalletti trocou o vulnerável lateral Dalbert por Perisic no intervalo, mas a Inter continuou com poucas oportunidades claras. Os nerazzuri tiveram 63% de posse de bola e 15 finalizações, mas apenas três delas na direção do gol em toda a partida - o Sassuolo acertou duas em 11. A chance mais clara do segundo tempo foi dos donos da casa. Aos 22, Lirola avançou pela direita e cruzou para Boateng, que finalizou no canto, mas acabou acertando a trave.

Mesmo com a estreia de Keita Baldé e a entrada de Karamoh, a Inter não teve grandes chances. Já nos acréscimos, na bola parada, De Vrij obrigou Consigli a fazer uma boa defesa, assim garantindo do Sassuolo uma sólida vitória na primeira rodada do Italiano.

Os dois times entram em campo pela segunda rodada no próximo domingo (26), às 15h30. O Sassuolo visita o Cagliari, enquanto a Inter joga diante de seu torcedor contra o Torino.